Erster Bürgermeister-Dialog in Eisenstadt

163 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und ihre Stellvertreter sind Montagabend der Einladung von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) zum ersten burgenländischen Bürgermeister-Dialog in Eisenstadt gefolgt.

Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Landes hätten einen Vertrauensvorschuss verdient, sagte Doskozil in seiner Rede. Man müsse ihnen die Möglichkeit geben, ihre Entscheidungen zu treffen und diese auch umzusetzen, zum Beispiel in Sachen Raumplanung. Es bestehe von Seiten des Landes die Möglichkeit, lokale Konzepte zu bewilligen, aber dass sich dann der Bürgermeister und die Gemeinde innerhalb dieser Bewilligung frei bewegen könnten, so Doskozil. Das sei ein Vertrauensvorschuss und wenn man Politik und Verantwortung ernst nähme, dann sollte man Verantwortung auch dort hingeben, wo sie hingehöre.

ORF

Auf der anderen Seite erwartet Doskozil, dass die Gemeinden mit der Landespolitik mitgehen - etwa beim Gratiskindergarten. Er sehe nicht ein, dass es große und kleine Gemeinden gebe, in denen der Kindergarten zur Gänze gratis sei und Eltern in anderen Gemeinden zahlen müssten.

Optimistische Stimmung

Die teilnehmenden Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zeigten sich optimistisch, was die Zusammenarbeit mit dem Land und dem neuen Landeshauptmann betrifft. Er denke, dass es ein Miteinander geben werde und das würde er sich natürlich auch wünschen, sagte zum Beispiel der Bürgermeister von Pilgersdorf, Ewald Bürger (ÖVP).