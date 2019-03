Verkehrsunfall nach Fahrerflucht

Nach einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in Neudorf bei Parndorf beging ein 22-jähriger Slowake Fahrerflucht. Zusätzlich ist ihm der Führerschein wegen Alkoholkonsum abgenommen worden. Der Mann ist nämlich kurze Zeit danach bei einem selbst verursachten Verkehrsunfall verletzt worden.

Der 22-jährige Slowake fuhr im Gemeindegebiet von Neudorf bei Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) mit seinen PKW mit österreichischem Kennzeichen gegen einen Kleinlieferwagen und fuhr danach ohne anzuhalten in Richtung Parndorf weiter. Der 61-jährige Lenker des Kleinwagens aus dem Bezirk Neusiedl am See verfolgte ihn. Bei der Ortseinfahrt von Parndorf kann er den Slowaken aufhalten.

LPD Burgenland

Als der 61-Jährige aus dem Lieferwagen stieg, gab der Slowake Vollgas und fuhr auf ihn zu. Dabei stößt der 22-jährige Lenker nochmals gegen den Kleinlieferwagen. Der 61-Jährige kann sich nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Der Slowake beging daraufhin erneut Fahrerflucht.

Aggressiv und Alkoholisiert

Eine halbe Stunde später kam es dann auf der Bundesstraße bei Gattendorf zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem der 22-Jährige Kopfverletzungen erleidet: Er kam rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Beim Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei war der Mann äußerst aggressiv und zeigte Alkoholisierungsmerkmale. Die Polizei famd im Pkw eine leere Vodkaflasche.

LPD Burgenland

Der Mann wurde von den Rettungskräften in ein Krankenhaus nach Wien geflogen. Eine Blutalkoholbestimmung war positiv. Der Slowake wurde wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit und Nötigung angezeigt, außerdem wurde ihm der Führerschein abgenommen.