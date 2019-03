Eisenstadt schreibt 4,9 Mio. Euro Überschuss

Die Landeshauptstadt Eisenstadt hat im Vorjahr einen Überschuss von 4,9 Millionen Euro erzielt. Das geht aus dem Rechnungsabschluss 2018 hervor, den Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) am Montag präsentierte.

Die Devise der Stadtgemeinde Eisenstadt laute, sparen wo es möglich sei, um dort, wo es notwendig sei zu investieren, sagte Steiner. Der im Vorjahr erwirtschaftete Überschuss biete nun finanzielle Spielräume. Das gehe eben nur, wenn man ordentlich aufs Geld schaue und darauf, dass man die entsprechenden Reserven habe. Ihm sei es in der Finanzpolitik wichtig, so zu planen, dass auch Geld da sei, wenn es kurzfristig und überraschend notwendig werde, so Steiner. Investitionen in Kinderbetreuungseinrichtungen, Gehwege oder in die Sanierung der Leichenhalle könnten nun früher in Angriff genommen werden.

Derzeit 28 Millionen Euro Schulden

Man habe eine freie Spitze von mehr als 2,3 Millionen Euro und diesmal auch ein positives Maastricht-Ergebnis von mehr als 700.000 Euro, erklärte Finanzstadtrat Michael Freismuth (ÖVP). Man habe beim Personal 284.000 Euro weniger ausgegeben als veranschlagt. Der Schuldenstand von Eisenstadt betrage derzeit rund 28 Millionen Euro. Bis 2020 solle er auf 25 Millionen Euro gesenkt werden, so Steiner. Er geht davon aus, dass der nun vorgelegte Rechnungsabschluss bei der kommenden Gemeinderatssitzung, breite Zustimmung finden wird.