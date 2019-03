Oberwart: Tischtennis im Einkaufszentrum

Der UTTC Oberwart hat am Wochenende bereits zum fünften Mal eine Bundesliga-Begegnung im Einkaufszentrum EO ausgetragen. Bei toller Atmosphäre gewannen die Südburgenländer gegen Baden mit 4:2.

Das EO in Oberwart wird einmal im Jahr zum Tischtennis-Tempel. Viele Zuschauer kennen das Spektakel schon: Wie Gladiatoren kommen die Spieler vor Beginn in die Arena. Das Spiel gegen Baden hatte aber nicht nur Unterhaltungswert, sondern war auch für den Klassenerhalt enorm wichtig.

Für die Oberwarter ist der Heimvorteil sehr wichtig: „Die Idee habe ich vor etwa sieben bis acht Jahren geboren. Tischtennis ist nicht so publikumsanziehend, habe ich daran gedacht, wie es in der Kirche ist: Wenn der Prophet nicht zum Berg geht, dann muss der Berg zum Propheten gehen“, so der Obmann des UTTC Oberwart, Franz Felber.

Mit Sieg im Doppel auf Siegerstraße

Gleich das erste Einzel hatte aus Oberwarter Sicht großen Stellenwert. Dominik Habesohn musste gegen Dmitrij Levenko, eigentlich nur Trainer bei Baden, hart kämpfen. Habesohn gewinnt das Spiel aber über die volle Distanz von fünf Sätzen. „Natürlich möchte man beim ersten Spiel gleich einen drauf setzen. Gott sei Dank ist das alles für mich gut ausgegangen“, so Dominik Habensohn.

So knapp wie Spiel eins ist auch das zweite. Österreichs Jungstar Andreas Levenko gewinnt für Baden gegen Borna Kovac. Nach den ersten drei Spielen steht es 2:1 für Oberwart. Das Ass im Ärmel ist das Doppel: Borna Kovac, ein Linkshänder, und Matthias Habesohn, ein Rechtshänder gelten als eines der stärksten Teams der Liga. Sie gewannen mit 3:2 Sätzen und brachten Oberwart auf die Siegerstraße.

Klassenerhalt praktisch geschafft

Den letzten Punkt zum 4:2 Sieg für Oberwart machte Borna Kovac in seinem zweiten Einzel. Oberwart hat den Klassenerhalt in der ersten Liga damit praktisch geschafft: „Am Ende war es ein knappes Spiel. Wir waren hinten und sind heilfroh, dass wir das doch noch rübergebracht haben“, so Matthias Habensohn.

Es ist allen sechs Spielen hier heute kein gute Tischtennis gelungen, das muss man ehrlich sagen. Ich habe mir das Ergebnis aber so gewünscht, und alles andere ist unwichtig nachher", so Obmann Franz Felber. Mit dem gestrigen Sieg wird es nun auch 2020 wieder Bundesliga-Tischtennis im Einkaufszentrum Oberwart geben.