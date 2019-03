Oberwart feiert 80 Jahre Stadterhebung

Oberwart feiert in diesem Jahr das Jubiläum 80 Jahre Stadterhebung. Die Bezirkshauptstadt liegt bei der Einwohnerzahl hinter Eisenstadt und Neusiedl auf Platz drei, ist aber für die Region noch immer von großer Bedeutung.

Oberwart heißt Ungarisch Felsöör, auf Kroatisch Borta und auf Romani Erba. 1327 wurde die heutige Südmetropole erstmals als „Fels-Eör" in einer Urkunde Karls I. erwähnt. Mit über 7.500 Einwohnern ist Oberwart heute das Herz des Südburgenlandes. Die einstige Grenzwächtersiedlung ist heute Zentrum der Wirtschaft, Kulturen, Volksgruppen und Konfessionen. Für mich ist das Prägende, dass in Oberwart so viele Kulturen, so viele Menschen verschiedener Volksgruppen ein friedliches Miteinander haben“, sagt Bürgermeister Georg Rosner (ÖVP).

Vielfältige Stadt

Die Stadterhebung fiel in die Zeit des Nationalsozialismus. Die Bedeutung Oberwarts für die Region war und ist unbestritten. „Nicht umsonst heißt Oberwart Schulstadt, Messestadt, Einkaufsstadt und Sportstadt und diese Bezeichnungen tragen wir zurecht“, so Rosner.

Wochenmarkt mit langer Tradition

Während die Stadt Oberwart 80 Jahre alt wird, ist ihr Wochenmarkt bereits mehr als doppelt so alt. In Zeiten von Einkaufszentren und Onlinehandel hat er zwar an wirtschaftlicher Bedeutung verloren, ist aber noch immer wöchentlicher Treffpunkt von Menschen aus der ganzen Region.

Neue Pläne für die Innenstadt

Seit Jahrzehnten entfaltet die Stadt eine große Sogwirkung auf ihre Umgebung. Die Menschen kommen nicht nur zum Markt. In Oberwart gibt es über 7.000 Arbeitsplätze. Mehr als 3.000 Schülerinnen und Schüler nutzen das Angebot von HAK, HLA, BAKIP, NMS und Gymnasium. Derzeit werden unter anderem Pläne für die Neugestaltung des Stadtkerns geschmiedet. So soll es etwa eine Begegnungszone geben, der Busbahnhof soll verlegt werden, damit in der Innenstadt Wohlfühlcharakter entsteht, erläutert Rosner. So wolle man der Innenstadt „den Stellenwert geben, den sie braucht“.

Neubau der Volksschule geplant

Darüber hinaus steht ein Neubau der 22-klassigen Volksschule an. Zum 14-stöckigen Hochhaus aus den 1970er-Jahren soll ein weiteres Haus mit neun Etagen kommen. Der Neubau des Krankenhauses begann bereits mit dem Parkhaus. Seit Wochen ist auch ein Flugplatz für Kleinflugzeuge Thema, ohne dass es dafür schon konkrete Pläne gäbe.

Unvergessen sind die Opfer des Attentats von 1995 und auch die von den Nationalsozialisten vertriebenen und ermordeten Juden. Roma gehören so zu Oberwart wie Ungarisch-sprechende Menschen, Evangelische, Reformierte und Katholiken.

