Haydnstrategie 2025: Ideen gefragt

Kulturverantwortliche des Landes Burgenland arbeiten derzeit daran, die Bedeutung des Komponisten und Musikers Joseph Haydn für das Land auszuloten. Alle Burgenländerinnen und Burgenländer werden zudem aufgefordert, ihre Ideen einzubringen.

Ende Februar wurde mit einem intensiven Experten-Workshop begonnen, erste Ergebnisse liegen bereits vor, heißt es in einer Pressemeldung des Haydn Konservatoriums. Die Ergebnisse sollen nun verdichtet werden. Außerdem werden in einem zweiten Schritt alle Burgenländerinnen und Burgenländer dazu aufgefordert, ihre Ideen in die Haydnstrategie einzubringen. Über eine Onlineplattform können von 11. bis 23. März alle Vorschläge schriftlich eingebracht werden. Am 29. März findet dann eine offene Veranstaltung im Joseph Haydn Konservatorium statt, an der alle Interessierte am Diskussionsprozess teilnehmen können.

