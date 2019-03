Jäger: Hände weg vom Jungwild

In den nächsten Tagen und Wochen verwandeln sich die Wälder in große Kinderstuben, denn die Wildtiere bringen ihre Jungen auf die Welt. Die burgenländischen Jäger weisen deshalb erneut darauf hin, dass man vermeintlich kranke oder verwaiste Tiere nicht anfassen oder gar mitnehmen sollte.

Fasst man ein junges Tier an, ist das sensible, natürliche Band zwischen Mutter und Jungtier zerstört und man schadet dem Kleinen damit mehr als man hilft, erklärt der Güssinger Tierarzt Bernhard Takacs. „Scheinbar erkrankte oder verwaiste Tiere sind in Wirklichkeit oft nicht so hilflos wie es aussieht. Sie werden von der Mutter oft über mehrere Stunden alleine gelassen, sie haben ihr Tarnkleid und versuchen sich zu verstecken, das ist Teil ihrer Überlebensstrategie“, erklärt der Tierarzt.

Aufwand wird unterschätzt

Takacs wird derzeit mehrmals wöchentlich kontaktiert, weil Spaziergänger es zu gut mit jungen Wildtieren meinen. Die meisten unterschätzen dabei auch den Aufwand, den das Aufnehmen eines jungen Wildtieres mit sich bringt. „Denn ein Rehkitz zum Beispiel braucht alle paar Stunden sein Futter, muss dementsprechend gepflegt werden. Leute, die berufstätig sind, können so etwas nicht machen“, so Takacs.

Hunde im Wald an die Leine

Ein weiterer wichtiger Faktor: Wildtiere können viele Krankheiten auf Menschen und Tiere übertragen, zum Beispiel die Räude, die Staupe, die Tularämie oder Tollwut. Der Appell des Tierarztes lautet daher: Hunde im Wald an die Leine nehmen und Wildtiere auf keinen Fall angreifen. Findet man doch ein offensichtlich verletztes Tier, sollte man die örtliche Jägerschaft informieren und nicht eigenmächtig handeln.

