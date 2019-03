Steinbrunn: Ein Tag in der Schule

In der Volksschule Steinbrunn (Bez. Eisenstadt-Umgebung) dauert der Schultag von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr. Die Schüler haben in dieser Zeit abwechselnd Unterrichts- und Freizeiteinheiten. Das Konzept ist so erfolgreich, dass es ausgeweitet werden soll.

Die schulische Ganztagsbetreuung wird in Steinbrunn in diesem Schuljahr in vier Gruppen angeboten. Dabei werden direkt nach dem Vormittagsunterricht die Schüler von den Nachmittags-Pädagoginnen beaufsichtigt. Zusätzlich zur getrennten Abfolge gibt es seit heuer auch eine Ganztagsklasse in verschränkter Form, das heißt, dass die Lern- und Freizeitphasen wechseln.

Enge Zusammenarbeit der Pädagoginnen

Das Lehrerinnenteam arbeitet dabei eng mit den Freizeitpädagoginnen zusammen. Das System werde individuell auf die Kinder und die Klassen abgestimmt, erklärt Ines Schallek, Leiterin der Ganztagsbetreuung. Dieses System entspreche mehr dem Lernrhythmus von Kindern, erklärt Direktorin Isabella Radatz-Grauszer. „Um 16.00 Uhr sind die Kinder mit der Schule fertig, mit Talente entdecken, mit Bewegung, Spaß und Spiel“, so Radatz-Grauszer.

Eingewöhnungsphase

Am Beginn des Schuljahres habe sie bemerkt, dass die Kinder nach dem Ende des Unterrichts nach Hause wollten, doch mittlerweile haben sich die Kinder an die längeren Schulzeiten gewöhnt, so Religionspädagogin Maria Wiesinger.

Angebot wird erweitert

In Steinbrunn wird dieses System mit der Mehrstufenklasse kombiniert. Das heißt, dass alle Schulstufen in einer Klasse unterrichtet werden. Für diese Klassen gebe es ein ganzes Lehrer-Team, bestehend aus der Klassenlehrerin, einer zweiten Lehrerin und einer Freizeitpädagogin, erklärt die Direktorin. Aufgrund weiterer Anmeldungen für die Ganztagsschule im kommenden Schuljahr, wird dieses System in Steinbrunn künftig erweitert.

