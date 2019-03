VCÖ: Lkw-Verkehr nimmt drastisch zu

Der Lkw-Verkehr auf Burgenlands Autobahnen hat in den vergangenen fünf Jahren massiv zugenommen, heißt es in einer aktuellen Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ). Die meisten Lkw sind im Burgenland auf der Ostautobahn (A4) bei Bruckneudorf unterwegs.

Der Lkw-Verkehr auf Österreichs Autobahnen habe in den vergangenen fünf Jahren rund doppelt so stark zugenommen wie das Wirtschaftswachstum, heißt es in der Analyse, die auf Daten der Asfinag basiert. 196 Zählstellen auf Autobahnen und Schnellstraßen wurden dafür untersucht.

A4: 15 Prozent mehr Lkw als 2013

Im Burgenland waren die meisten Schwerfahrzeuge im Vorjahr auf der A4 bei der Zählstelle Bruckneudorf unterwegs. Ihre Anzahl ist im Vergleich zum Jahr 2013 um fast 15 Prozent auf 11.110 pro Werktag gestiegen, informiert der VCÖ. Auf auf der Nordostautobahn (A6) sei der Lkw-Verkehr ebenfalls stark angestiegen, heißt es: Bei Potzneusiedl waren hier im Schnitt rund 3.750 Schwerfahrzeuge pro Werktag unterwegs. Auf der Südostautobahn (A3) und der Burgenland-Schnellstraße (S31) nahm der Schwerverkehr um rund neun Prozent zu, auf der Mattersburger Schnellstraße (S4) bei Neudörfl um rund zehn Prozent.

Negative Folgen des Lkw-Verkehrs

Die Zunahme des Lkw-Verkehrs habe zahlreiche negative Auswirkungen, etwa Luftverschmutzung, Lärmbelästigung für die Anrainer und Abnützung der Straßen sowie erhöhte Unfallgefahr. Der VCÖ fordert deshalb verstärkte Maßnahmen sowohl auf EU-Ebene als auch in Österreich. In Österreich seien außerdem mehr Lkw-Kontrollen nötig.

Der VCÖ plädiert außerdem dafür, dass auf EU-Ebene verstärkt Maßnahmen nötig seien, etwa der verstärkte Ausbau der grenzüberschreitenden Bahnverbindungen und spricht sich zudem für eine europaweite Mindestmaut für Lkw aus.

Schwerverkehr auf burgenländischen Straßen

A4 Bruckneudorf: 11.110 Lkw pro Werktag

A4 Parndorf: 7.630 Lkw pro Werktag

A4 Nickelsdorf: 6.670 Lkw pro Werktag

A6 Potzneusiedl: 3.750 Lkw pro Werktag

A6 Kittsee: 3.480 Lkw pro Werktag

A3 Großhöflein: 2.260 Lkw pro Werktag

S 31 Wulkaprodersdorf: 1.630 Lkw pro Werktag

S4 Neudörfl 1.520 Lkw pro Werktag

Quelle: Asfinag, VCÖ 2019