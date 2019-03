23-Jähriger Autofahrer schwer verletzt

In Gattendorf (Bezirk Neusiedl am See) ist am Freitagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall passiert. Dabei wurde ein 23-jähriger Autofahrer schwer verletzt.

Der junge Mann kam aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Verletzte wurde laut Landessicherheitszentrale mit dem nachalarmierten Notarzthubschrauber Christophorus 9 in ein Krankenhaus geflogen.