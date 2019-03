Junge Klimaschutzaktivistin in Oberschützen

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist mit 16 Jahren Vorbild für viele jungen Menschen, auch für Julia Zink aus Pinkafeld. Sie demonstriert nun jeden Freitag für den Klimaschutz vor Schulbeginn in Oberschützen.

Dank Greta Thunberg gibt es in den Städten europaweit bereits Mitstreiter im Kampf gegen den Klimawandel und die aktuelle Klimapolitik. In Oberschützen ist die 16-jährige Julia Zink beim Streiken noch einsam und alleine.

ORF

Keiner streikt mit

„Ich bin um 4.45 Uhr aufgestanden um zu frühstücken und mit dem Rad herzufahren, und stehe hier von 6.30 bis 7.30 Uhr“, so die junge Klimaschutzaktivistin aus Pinkafeld an einem ihrer Streik-Freitage. Kurz vor Schulbeginn ist an der Kreuzung in Oberschützen, an der sie immer steht, der Teufel los. Hunderte Schüler strömen aus den Bussen und wollen nur eines - ab in die Schule. Die Klimaaktivistin ist ihnen schon aufgefallen, zu ihr gestellt hat sich aber bisher noch niemand. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könnten mit ihrer Schulkollegin zu streiken, reagierten die jungen Menschen bei einem ORF-Burgenland-Lokalaugenschein verlegen: „Naja, schwer zu sagen. Ich finde es gut, wenn es andere machen, und man könnte sich überlegen, es selbst auch zu machen.“

ORF

Über eigenen Lebensstil nachdenken

Zink hat keine großen Ansprüche an ihre Mitmenschen: „Mir würde es schon reichen, wenn mache beginnen, über ihren Lebensstil nachzudenken und überlegen, was für einen Beitrag sie leisten können, auch wenn es nicht viel ist.“ An sich stehen ihre Kollegin hinter der jungen Aktivistin: „Julia sagt immer, man muss halt irgendwo anfangen. Und sie hat Recht“, so Hannah Gyaky aus Bad Tatzmannsdorf. Timon Gollatz aus Bernstein meinte im Interview: „Es wird uns immer gesagt, wir sind die Zukunft. Und wenn wir jetzt nicht drauf schauen, wenn die Erwachsenen schon nicht darauf schauen, wie das mit dem Plastik und dem CO2-Ausstoß ist, dann wird es uns nicht mehr lange geben.“

ORF

Auch Erwachsene zum Nachdenken angeregt

Die Frage auf Zinks Transparent, „Warum scheißen wir auf diese Welt?“, provozierte auch die Erwachsenen in Oberschützen. „Man müsste einmal die hohen Herrn, die großen Politiker dazu bewegen können, dass sie ein bisschen umdenken. Aber die großen Präsidenten pfeifen überhaupt darauf und die könnten aber etwas bewirken“, ärgerte sich Erika Hutter aus Oberschützen. „Was ich so sehe, ist das Problem, bei mir auch im Geschäft, dass viele Plastiksachen verkauft werden. Aber warum? Weil die Industrie zum Teil auch die Aktionen nur mit Plastikflaschen macht - siehe Mineralwasser. Und natürlich ist der Handel dann gezwungen, dass er so etwas auch verkauft und die Glasflasche eigentlich nicht angeboten wird“, erklärte Klaus Murlasits aus Oberschützen.

ORF

Freitags vor Schulbeginn wird gestreikt

Zinks Aktion sorgt für Aufmerksamkeit und trägt erste Früchte. Während ihr Idol Greta Thunberg - die jetzt auch für den Friedensnobelpreis nominiert wurde - mehr dazu in science.ORF.at - bewusst die Schule schwänzt, möchte Zink es nicht darauf ankommen lassen. Sie streikt weiter freitags vor Schulbeginn.

Weltweiter Klimaschutz-Streik

In 1.209 Städten und 92 Ländern protestieren am Freitag Schülerinnen und Schüler gemeinsam gegen die Klimapolitik, auch in Österreich - mehr dazu in Klimaproteste in mehr als tausend Städten.

Tipps von Experten: Klimaschutz-Serie des ORF

Die Folgen des Klimawandels sind mittlerweile weltweit spürbar. Mit der Initiative „Für unser Klima“, wollen Forschung und FH Burgenland, Energie Burgenland und die Landespolitik gemeinsam mit dem ORF praktische Tipps zum Klimaschutz geben - mehr dazu in Klimaschutz: Praktische Tipps von Experten. Alle Tipps der Serie gibt es auch auf der Instagram-Seite des ORF Burgenland, abgespeichert in den Highlights.

Links: