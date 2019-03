ORF-TVthek: „Volksgruppen in Österreich“

Ab sofort steht auf der ORF-TVthek das neue Videoarchiv „Volksgruppen in Österreich“ zur Verfügung. 87 Videobeiträge widmen sich den Burgenlandkroaten, Roma, Slowaken, Slowenen, Tschechen und Ungarn in Österreich.

Das neue Archiv vervollständigt das bereits bestehende, alle aktuellen Volksgruppen-Sendungen des ORF-Fernsehens umfassende ORF-TVthek-Angebot. Umfassende, aktuelle und regelmäßige Programmangebote für und über die sechs autochthonen Volksgruppen in Österreich seien ein wichtiger und nicht wegzudenkender Bestandteil aller ORF-Medien, sagte ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz.

Herics: Beitrag zur kulturellen Identität

Er freue sich, dass nun das Videoarchiv der österreichischen Volksgruppen in der ORF-TVthek abrufbar sei, sagte ORF-Burgenland-Landesdirektor Werner Herics. Die Beiträge seien somit archiviert und trügen dazu bei, die kulturelle und sprachliche Identität der österreichischen Volksgruppen zu erhalten. Damit bekämen Kinder und Jugendliche, aber auch Interessierte einen repräsentativen Einblick in historisch relevante Ereignisse, gegenwärtige Entwicklungen und die Bedeutung der Volksgruppen in Österreich, so Herics.

ORF

Das Videoarchivs „Volksgruppen in Österreich“ behandelt deren bewegte politische Geschichte - von der Verfolgung unter der NS-Terrorherrschaft bis hin zum Kampf um Anerkennung. Gegenwärtige Errungenschaften werden ebenso beleuchtet wie anhaltende Konfliktherde. Porträts wichtiger Minderheitenvertreter und Berichte über gepflegte Traditionen sowie besondere Feierlichkeiten geben einen weiteren Einblick in die Lebenswelt von Volksgruppenangehörigen.

Archiv wird laufend erweitert

Die 87 Beiträge setzen sich aus 40 neuen, erstmals auf der ORF-TVthek verfügbaren Videos, sowie 47 bereits in anderen ORF-TVthek-Videoarchiven bereitgestellten Videos zusammen. Das Archiv wird laufend erweitert. Die einzelnen Beiträge sind entweder auf Deutsch oder in der jeweiligen Volksgruppensprache verfügbar, zwei Dokumentationen stehen jeweils auf Deutsch und Slowenisch bereit. Als zeit- und kulturhistorisches Videoarchiv kann „Volksgruppen in Österreich“ laut ORF-Gesetz im Gegensatz zu den anderen Video-on-Demand-Angeboten zeitlich unbefristet online gestellt werden.

