Windradtechniker wieder vor Gericht

Am Freitag wird der Prozess gegen jenen 41-jährige Windradtechniker aus dem Bezirk Neusiedl am See fortgesetzt, der im Dezember 2017 den Brand eines Windrades bei Gols verursacht haben soll. Er bekennt sich nicht schuldig.

Der Angeklagte ist ein 41-jähriger Elektroinstallateur aus Illmitz, der als Windradtechniker Servicearbeiten durchführen musste. Spezifische Schulungen habe er keine erhalten, sagte er beim Prozess im Jänner aus - mehr dazu in Brennendes Windrad: Prozess vertagt.

Brand bei Sicherungstausch ausgebrochen

Der Brand des Windrades war in 100 Metern Höhe ausgebrochen, als der Mann mit Schutzhandschuhen eine Sicherung aus einem Schaltkasten herausholen hatte wollen - mehr dazu in Windrad: Kurzschluss mögliche Brandursache. Der Angeklagte und sein 22-jähriger Kollege hatten bei dem Brand schwere Verbrennungen erlitten. Sie hatten noch selbständig vom Turm herabsteigen können, waren aber monatelang im Krankenstand gewesen.

Norbert Wurm

Urteil für Nachmittag erwartet

Die Servicefirma von damals gibt es heute nicht mehr. Als Zeugen sind am Freitag ein Brandsachverständiger und Vorgesetzte des Angeklagten geladen. Sie sollen unter anderem darüber Auskunft geben, ob die Techniker alle notwendigen Schulungen für ihre Arbeit bekamen. Mit einem Urteil ist im Laufe des Nachmittags zu rechnen.