AK warnt vor Ein-Euro-Reise

Die AK Burgenland warnt vor einem undurchsichtigen Urlaubsreiseangebot: Eine Zypernreise wird via „Gewinner-Schreiben“ um einen Euro angeboten. Doch dann fallen laut Arbeiterkammer in den meisten Fällen noch versteckte Gebühren an.

Das Ein-Euro-Reiseangebot, das derzeit im Burgenland im Umlauf ist, wirkt auf den ersten Blick sehr verlockend: Acht Tage Zypern für zwei Personen in einem Vier- oder Fünf-Sterne-Hotel im Doppelzimmer, Frühstücksbuffet inklusive zum exklusiven Vorzugspreis statt um 799 Euro nur um einen Euro.

AK

Kleingedrucktes beschert Kosten

Der Leiter der AK-Konsumentenschutzabteilung, Christian Koisser, bekam das bunte Flugblatt voll mit schönen Urlaubsfotos aus Zypern vor wenigen Tagen weitergeleitet. Es werde suggeriert, dass man um einen Euro nach Zypern fliegen könne. Irgendwo klein gedruckt finde man schon, dass zumindest eine Flughafensicherheitsgebühr zu zahlen sei, man müsse auch die Ausflüge extra dazubuchen, habe Saisonzuschläge zu bezahlen und müsse sich mit etwas zufriedengeben, das man so nicht gebucht hätte, sagte Koisser. Für so eine Urlaubsreise müsse man dann möglicherweise einige hundert Euro ausgeben.

Der Reiseveranstalter tritt unter dem Namen „Auf in die Ferien GmbH“ mit einer Innsbrucker Adresse auf der Broschüre auf. Unter dieser Adresse seien aber andere Institutionen zu finden, die von dieser Firma nichts wüssten, so Koisser: „Diese Masche ist nicht ganz neu.“

Reiseveranstalter: Ein Termin im Jahr um einen Euro

Auf Nachfrage des ORF Burgenland bei dem besagten Reiseveranstalter mit Sitz in München hieß es am Donnerstagnachmittag, dass es sich bei der Adresse in Innsbruck nur um eine Postadresse handle und es tatsächlich die achttägige Reise um einen Euro gebe und zwar an einem einzigen Termin im Jahr: nämlich Mitte Jänner 2020.

