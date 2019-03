Fachkräftemangel: IT-Spezialisten gesucht

Im Burgenland werden Fachkräfte in der Informationstechnologie gesucht. Doch IT-Spezialisten sind Mangelware. In Österreich fehlen geschätzte 10.000 Fachkräfte, Tendenz steigend.

Ob Industrie, große Handelsbetriebe oder kleine Handwerksbetriebe: So gut wie jede Firma im Burgenland braucht heutzutage sogenannte IT-Dienstleistungen, so Harald Schermann von der Wirtschaftskammer: „Da geht es um Kassen-Software, ganz pragmatische Dinge, die sie für den Office-Bereich benötigen, aber auch um die Homepage, Webshop-Lösungen, Online-Angebote. Egal ob das ein Kfz-Technik-Betrieb ist, eine Tischlerei, ein Schlosserbetrieb - ohne IT und Digitalisierung kommt kein Betrieb mehr aus.“

ORF

Mehr als 600 Betriebe in der IT-Branche tätig

Wie viele IT-Kräfte im Burgenland genau gesucht werden, ist schwer bezifferbar. Derzeit sind 40 offene Stellen ausgeschrieben, aber das betrifft nur den klassischen IT-Bereich - da geht es etwa um Software-Entwickler. Aber der Bedarf ist laut Wirtschaftskammer deutlich größer, weil IT-Kräfte eben in allen Branchen gebraucht werden. „Wir wissen auch, dass mehr als 600 Betriebe im Burgenland in der IT-Branche tätig sind und das werden mehr, weil auch die Bedürfnisse steigen. Das sind auch viele Ein-Personen-Unternehmer, die ihre Dienstleistungen direkt für ihre Kunden, für die Betriebe erbringen“, so Schermann.

ORF

Überschaubares Bildungsangebot und Interesse

Doch während der Bedarf an IT-Fachkräften seit Jahren bekannt ist und steigt, ist das Bildungsangebot überschaubar: In Pinkafeld gibt es den Informatikzweig der HTL mit jährlich 70 Absolventinnen und Absolventen. Ebenso etwa 70 Studierende schließen pro Jahr ein IT-Studium an der Fachhochschule Burgenland in Eisenstadt ab. Das WIFI bietet eine breite Palette an Ausbildungen - hier gab es im Vorjahr etwa 340 Absolventen. Doch das überschaubare Bildungsangebot ist auch kein Zufall, das Interesse junger Menschen an IT-Ausbildungen hält sich einfach in Grenzen, sagen Experten.

Fazit: IT-Fachkräfte sind begehrt und haben beste Chancen auf einen sicheren und hoch bezahlten Job. Die Ausbildungsmöglichkeiten und das Interesse daran sind aber enden wollend.