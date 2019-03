Brand in Supermarkt und Einfamilienhaus

In Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See ) ist Mittwochabend im Kühlraum eines Supermarkts ein Feuer ausgebrochen. Auch in Rechnitz (Bezirk Oberwart) war die Feuerwehr bei einem Brand im Einsatz.

Laut dem Einsatzleiter und Kommandanten der Feuerwehr Frauenkirchen, Claus Paar, sei die Feuerwehr gerade noch rechtzeitig eingetroffen, um ein Übergreifen der Flammen vom Kühlraum auf das Hauptgebäude zu verhindern. Besonders das Schilfdach des Hauptgebäudes musste mit Löschschaum gekühlt werden.

Die Feuerwehr war aufgrund der starken Rauchentwicklung mit Atemschutz im Einsatz, insgesamt 65 Feuerwehrmitglieder und neun Feuerwehrfahrzeuge der Feuerwehren Frauenkirchen, Mönchhof und Halbturn waren an den Löscharbeiten beteiligt. Nach drei Stunden wurde der Einsatz beendet.

Das Geschäftslokal blieb laut Landespolizeidirektion Burgenland aber weitgehend unbeschädigt. Verletzt wurde niemand. Der Supermarkt bleibt am Donnerstag aber geschlossen.

Brand durch Zigarettenreste

Ebenfalls keine Verletzten gab es bei dem Wohnhausbrand in Rechnitz (Bezirk Oberwart). Laut Exekutive soll die Bewohnerin des Einfamilienhauses Zigarettenreste in einem Papiersackerl entsorgt haben. Das Feuer, das gegen 20.15 Uhr ausgebrochen war, konnte rasch gelöscht werden.