Grüne präsentierten Spitze für AK-Wahl

Grüne und Unabhängige haben am Mittwoch ihre Spitzenkandidaten für die AK-Wahl präsentiert: den 35-jährigen Südburgenländer Georg Gossi als Nummer eins und die 26-jährige Handelsangestellte Aliz Sagi aus Eisenstadt.

Der 35-jährige Küchenmeister Georg Gossi aus Pinkafeld und die 26-jährige Handelsangestellte Aliz Sagi aus Eisenstadt betraten Mittwochvormittag erstmals die politische Bühne. Die beiden kandidieren für die Alternativen, Grünen und Unabhängigen GewerkschafterInnen (AUGE/UG) im Burgenland bei der Arbeiterkammer-Wahl.

ORF/Gina Maria Knotzer

Lebenszeit statt Arbeitszeit

Punkten will das Spitzen-Duo bei den 81.630 Wahlberechtigten unter anderem mit dem Thema Lebenszeit statt Arbeitszeit sowie mit dem Thema Ausbildung, betonte Gossi: „Wir sehen es als besondere Aufgabe in die Ausbildung und Förderung von Jugendlichen, von Schülern und Lehrlingen - das sind unsere Arbeitskräfte der Zukunft, das ist unsere Gesellschaft der Zukunft - zu investieren. Und darum steht auch der Blick in die Zukunft für uns an vorderster Stelle.“

Arbeitszeiten im Einzelhandel

Aber auch die langen Arbeitszeiten - vor allem im Einzelhandel - kamen zur Sprache. Sie werden zunehmend zur Belastung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sagte Sagi: „Die sind schon definitiv zu lang. Es ist ab halb sieben nichts mehr los. Man steht dort und wartet, dass man fertig werden kann, man will wegräumen und nach Hause gehen. Eventuell will man auch nach Hause zu seinem Kind und noch ein Gute-Nacht-Bussi geben. Das ist schwierig, weil wir tatsächlich bis halb acht oder acht geöffnet haben.“

Bei der letzten AK-Wahl vor fünf Jahren stimmten 3,1 Prozent für die Grünen und Unabhängigen GewerkschafterInnen, sie verteidigten damit ihr Mandat in der AK-Vollversammlung. Erklärtes Ziel heuer sei es, zwei Mandate zu erringen. Die AK-Wahl beginnt am 20. März - mehr dazu in AK-Wahl startet am 20. März.