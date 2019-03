Fleischloses Kochen auf dem Stundenplan

Immer mehr Menschen ernähren sich ohne Fleisch. Um diesem Trend Rechnung zu tragen, bietet die HLW Pinkafeld, die Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe, in Zukunft einen Lehrgang für Vegan-Vegetarische Fachkräfte an.

Der neue Lehrgang wird als Wahlpflichtfach angeboten. Neben geblockten Kocheinheiten und dem herkömmlichen Unterricht in Ernährungslehre gibt es auch das Fach „Veguacation“. Dabei handelt es sich um eine pflanzliche Kochausbildung.

900.000 Österreicher ernähren sich ohne Fleisch

Das Interesse am neuen Ausbildungszweig ist groß. Sie sei selbst Vegetarierin und lerne dadurch neue Gerichte kennen, sagte zum Beispiel Carina Schwengerer. Derzeit ernährten sich zirka 900.000 Österreicherinnen und Österreicher vegetarisch oder vegan und dadurch steige auch in der Gastronomie die Nachfrage nach fleischlosen Gerichten, sagte HLW-Direktor Harald Zapfl.

Chance für Schülerinnen und Schüler

Fachvorständin Sibylle Rudolf ist ausgebildete vegan-vegetarische Fachkraft, sie sieht in diesem Bereich eine neue Chance für ihre Schützlinge. Sie sei sich sicher, dass die Schüler dieses Wissen sehr gut im Gesundheitsbereich und in der Gastronomie umsetzen könnten. Im Kurort Bad Tatzmannsdorf, aber auch in Pinkafeld hätten schon Betriebe auf das vegan-vegetarische Angebot aufgebaut. Die HLW Pinkafeld möchte aber trotz des neuen Ausbildungszweiges nicht missionieren. Den Pädagogen und den Küchenlehrlingen ist eine ausgewogene Küchenpraxis wichtig.