Brexit: Landeshauptleute tagen in Wien

Der Brexit wird am Mittwoch Thema einer außerordentlichen Landeshauptleutekonferenz im Wiener Rathaus sein. Für Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist es die erste Landeshauptleutekonferenz.

Den Vorsitz der außerordentlichen Landeshauptleutekonferenz hat Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). Das einzige Thema am Tagesplan ist der Brexit und was der für die Bundesländer bedeutet. Viele Fragen gehören noch geklärt, so Doskozil: „Wie gehen wir mit britischen Staatsangehörigen um, die in einem Förderprozess abgebildet sind, die Wohnbauförderung in Anspruch nehmen, die ein Beschäftigungsverhältnis haben - das muss zwischen den Ländern abgestimmt werden und da bedarf es einer einheitlichen Vorgehensweise.“

„Länderinteressen teils anders als Parteiinteressen“

Seiner ersten Landeshauptleutekonferenz steht Doskozil positiv gegenüber: „Ich habe ja schon Erfahrungen, damals noch als Mitarbeiter des Altlandeshauptmannes. Auch war ich schon als Minister zu Gast bei diesen Gremien. Ich werde mich dort sehr wohlfühlen, weil das ein Gremium ist, das fast ausschließlich die Länderinteressen vertritt. Und die Länderinteressen sind teilweise durchaus anders als die ureigenen Parteiinteressen.“

„Wir brauchen einen starken Föderalismus“

Sein Verhältnis zu den anderen Landeshauptleuten sei gut, auch zu denen der ÖVP, so Doskozil: „Das ist ein sehr gutes Verhältnis, weil es dort nicht um Parteipolitik geht, sondern darum, wie man die Länder positionieren kann, welche Rolle die Länder im Diskussionsprozess - Bund, Länder, Zentralismus, Föderalismus - einnehmen. Und da eint uns eines: Wir brauchen in Österreich starke Länder, wir brauchen einen starken Föderalismus.“

Links: