Sagartz kämpft bei EU-Wahl um Vorzugsstimmen

ÖVP-Klubobmann Christian Sagartz geht als burgenländischer Spitzenkandidat der Volkspartei in die EU-Wahl. Sagartz ist auf der Bundesliste auf Platz sieben gereiht, er kämpft nun um Vorzugsstimmen.

Der siebente Platz auf der Bundesliste ehre ihn, sagt Sagartz, aber am Ende würden nur die Vorzugsstimmen zählen, denn für den Einzug ins EU-Parlament entscheide allein die Zahl der Vorzugsstimmen der einzelnen Kandidaten. „Das Burgenland ist ein kleines Bundesland, hat oft beweisen, dass wir gut mobilisieren können, was die Vorzugsstimmen betrifft und ich rechne mir eine gute Chance aus“, sagte Sagartz am Dienstag.

ORF

Untersützung vom Seniorenbund

Besondere Unterstützung erhofft sich der 38-jährige Pöttschinger von der älteren Generation und lud alle 11.000 Mitglieder des Seniorenbundes zum sogenannten „Europa-Kaffee“ ein. Dabei handelt es sich um insgesamt 21 Veranstaltungen im ganzen Land, bei denen Sagartz mit den Senioren über Europathemen diskutierten möchte. „Als kleines Dankeschön bekommen alle Gäste ein selbst kreiertes Kochbuch und einen Kochlöffel aus Holz“, so Sagartz. Vom Landesobmann des Seniorenbundes, Kurt Korbatits, bekommt Sagartz volle Unterstützung. „Wir werden alle Kräfte sammeln“, so Korbatits.

Angeführt wird die ÖVP-Bundesliste für die EU-Wahl am 26. Mai von Othmar Karas, gefolgt von Staatssekretärin Karoline Edtstadler. Auf Platz zwei im Burgenland hinter Sagartz steht die 39-jährige Heiligenkreuzer Gemeinderätin Michaela Pumm.

