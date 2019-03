Traktor komplett abgebrannt

In Mönchhof im Bezirk Neusiedl am See ist am Montag bei Feldarbeiten ein Traktor in Brand geraten. Durch starken Wind stand der Traktor schnell in Vollbrand und wurde völlig zerstört.

Der Fahrer, ein 22-jähriger Landwirt, versuchte mit einem Feuerlöscher den Brand zu bekämpfen. Wegen des starken Windes breitete sich das Feuer jedoch rasch aus.

Landespolizeidirektion Burgenland

Die Feuerwehr Gols war mit 15 Mann im Einsatz. Der Traktor brannte komplett ab. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf einen unteren sechstelligen Eurobetrag. Als Brandursache stellten die Brandermittler der Polizei einen technischen Defekt fest.