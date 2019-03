AK-Wahl: ÖAAB startet in Intensivwahlkampf

Am 20. März sind im Burgenland 81.500 Wahlberechtigte zur Arbeiterkammerwahl aufgerufen. Am Sonntag ist ÖAAB-Spitzenkandidat Johannes Mezgolits mit einer Wanderung offiziell in den Wahlkampf gestartet.

Für die ÖVP startete damit der Arbeiterkammer-Intensivwahlkampf. Der Spitzenkandidat der ÖVP-Arbeitnehmervertreter ÖAAB-FCG, Johannes Mezgolits, hat sein Team am Sonntag bei einer Wanderung von einem Weingut im Eisenstädter Ortsteil St. Georgen aus auf die anstehende Wahl eingestimmt.

ÖAAB möchte zweistellig werden

Das persönliche Ziel der Bewegung sei es, in Mandaten zweistellig zu werden. Man wolle tatsächlich mehr als zehn Mandate erreichen, sagte Mezgolits. Derzeit stellen die ÖVP-Vertreter acht der insgesamt 50 Kammerräte in der AK-Vollversammlung. 38 Sitze entfallen auf die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter FSG, die damit über eine satte Mehrheit verfügt - mehr dazu in FSG präsentiert Spitzenkandidaten für AK-Wahl. Drei Sitze entfallen auf die Freiheitlichen Arbeitnehmer und einen Kammerrat stellen die Grünen Vertreter.

ORF

Mehr Geld für Pendler gefordert

Ein zentrales Anliegen von Mezgolits sind die rund 100.000 Pendlerinnen und Pendler im Burgenland. Für sie fordert er mehr Geld und einen Pendlereuro. Das halbe, amtliche Kilometergeld, also ein Wert zwischen 21 und 25 Cent, solle mit den tatsächlich gefahrenen Kilometern und den Arbeitstagen multipliziert werden, so Mezgolits. Das solle der neue Pendlereuro werden.

ORF

Finanzieren wollen die ÖVP-Arbeitnehmervertreter diesen Pendlereuro über die Arbeiterkammerumlage. Das Pendlen werde im Burgenland immer ein Thema sein, sagte ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner. Es werde auch in Zukunft so sein, dass Menschen teilweise auch pendeln wollen würden, manche müssen aber pendeln. Und für jene, die das nicht wollen würden, müsse man im Burgenland Jobs schaffen. Das sei ein wichtiges Thema für die ÖVP und auch für die ÖVP-Arbeitnehmer, so Steiner.

ORF

Bildungsschecks für Lehrlinge

Das zweite Anliegen, das man habe sei mehr Aufmerksamkeit und Wertschätzung für die Lehrlinge, so ÖAAB-Landesobmann Christian Sagartz. Man wolle einen 500-Euro-Bildungsbonus für Lehrlinge einführen. Ein Teil davon solle aus der Arbeiterkammerumlage kommen solle und ein Teil vom Land Burgenland. Es gehe darum einen Bildungsscheck zu unterstützen und jeder Lehrling solle die Möglichkeit haben sich individuell weiterzubilden, sagte Sagartz. Ziel der Wahlkampfauftaktwanderung war die Genussakademie in Donnerskirchen (Bezirk Eisenstadt-Umgebung).