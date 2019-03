Integration: Arbeiten mit Behinderung

Menschen mit einer Behinderung haben neben ihrem Schicksal auch mit einer Vielzahl an Hürden zu kämpfen. Der Sprung in die Arbeitswelt gelingt nur den wenigsten. Einer von ihnen ist der Jormannsdorfer Christoph Jahn.

Der 27-jährige Südburgenländer Christoph Jahn aus Jormannsdorf (Bezirk Oberwart) ist seit seiner Geburt Spastiker und auf den Rollstuhl angewiesen. Trotz seiner Behinderung kann er jetzt zumindest für ein paar Stunden einer normalen Arbeit nachgehen und bekommt dafür ein Gehalt. In der Gemeindestube von Markt Allhau (Bezirk Oberwart) ist er eigentlich in Beschäftigungstherapie, in die ihn der Verein Vamos bringt. Seit kurzem arbeitet der 27-Jährige aber jetzt auch in der unmittelbaren Nachbarschaft, und zwar beim Bürgermeister von Markt Allhau.

„Wir freuen uns immer schon auf ihn“

„Wir freuen uns schon immer darauf, wenn er kommt. Am meisten freue ich mich natürlich, wenn wir über Fußball diskutieren können, wie Austria und Rapid gespielt haben. Er ist ein begeisterter Rapidler und ich ein begeisterter Austrianer und da analysieren wir dann immer die Spiele vom Wochenende“, sagte Bürgermeister Hermann Pferschy.

Christoph Jahn stürzt sich aber am liebsten gleich in die Arbeit. Er sucht sich seinen Platz, wo es ihm gefällt und erledigt seine Pflichten verantwortungsvoll. „Zu meiner Arbeit gehört unter anderem der Telefondienst. Ich vermittle die Leute die anrufen und leite sie weiter. Außerdem gebe ich die Gelben Säcke aus und verschicke die Geburtstagskarten“, so Jahn. Seit er hier sei, sei natürlich ein neuer Wind hereingekommen, sagte sein Kollege, Christian Ziermann. „Ich finde das einfach super, wenn man es Menschen ermöglichen kann, dass sie ganz normal mitarbeiten können. Man sieht das beim Christoph. Er freut sich, wenn er hereinkommt und hat eine Freude beim Arbeiten, und ich glaube, das ist das Um und Auf“, so Ziermann.

Erfolgsbeispiel für gelungene Inklusion

Für den Verein Vamos und dessen Integrationsarbeit im Südburgenland ist das Beispiel des 27-jährigen Jormannsdorfer ein voller Erfolg. Zum einen gehe es ja immer um eine berufliche Integration und um eine gewisse finanzielle Absicherung, zum anderen sei aber eine soziale Integration genauso wichtig, so Vamos-Geschäftsführer Gerhard Kuich. Diese soziale Integration zu erreichen sei mindestens genauso wichtig wie die berufliche Integration.

Obwohl sich der Jormannsdorfer gemeinsam mit seinen Kollegen in der Vamos-Werkstatt über seine zwei Arbeitstätigkeiten freut - als Vamos-Betriebsrat möchte er sich dafür einsetzen, dass die Klienten mehr Lohn erhalten. „Wir bekommen im Moment nur Taschengeld statt einem Lohn und das finde ich nicht in Ordnung. Da sollten sich die Verantwortlichen einmal etwas überlegen damit in dieser Richtung einmal etwas passiert“, sagte Jahn.

