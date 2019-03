Prominenz bei Halbturner Schlosskonzerten

Die Halbturner Schlosskonzerte sind die älteste Konzertreihe des Burgenlandes. Heuer finden sie bereits zum 46. Mal statt. Vor kurzem ist jetzt das diesjährige Programm präsentiert worden, mit vielen bekannten Namen.

Für die 46. Ausgabe der Schlosskonzerte in Halbturn (Bezirk Neusiedl am See) erwartet das Publikum heuer viel künstlerische Prominenz. Am 27. Juli wird Kammersänger Adrian Eröd gemeinsam mit seienr Frau, der Sopranistin Monica Theiss-Eröd, einen Liederabend bestreiten. Am 17. August wird Kammerschauspielerin Maresa Hörbiger gastieren und aus den Tagebüchern von Konstanze Mozart lesen.

ORF

Erinnerungen an Mozart und Musik und Komik

„Die Texte handeln dabei von ihrer Begegnung mit Mozart, ihrer Verlobung, die Heirat, über ihren Blickwinkel auf seine Karriere und seine Freunde, bis hin zu seinem Tod. Die Lesungen sind mit Flöten- und Klaviermusik kombiniert“, sagte der künstlerische Leiter Robert Lehrbaumer. Ein weiterer Höhepunkt ist der Abend mit Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager und Kabarettist Alfred Dorfer am 31. August.

„Da geht es darum, das Ritual der Konzertsituation ein bisschen zu hinterfragen und pointiert zu kommentieren. Wer Alfred Dorfer kennt, der wird wissen, dass es amüsant werden wird. Passend dazu wird in einen Liederabend ein- und ausgestiegen“, so Lehrbaumer. Die Halbturner Schlosskonzerte dauern von 13. Juli bis 31. August. Insgesamt stehen acht Veranstaltungen auf dem Programm.