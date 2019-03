Evangelische Kirche beschließt Segnung homosexueller Paare

Die Evangelische Kirche ermöglicht gleichgeschlechtlichen Paaren künftig eine „Segnung in einem öffentlichen Gottesdienst“, Voraussetzung ist eine standesamtliche Ehe. Darauf einigte sich die Synode Samstagabend.

Die Evangelische Kirche verstehe diese Verbindung als „eheanalog“ und „hält am Verständnis der Ehe als der auf lebenslange Treue angelegten Lebensgemeinschaft von Mann und Frau fest“, hieß es in einer Aussendung - mehr dazu in news.ORF.at.

Sehr konträre Standpunkte vor Synode

Vor der Sondersynode hatte Superintendent Manfred Koch erklärt, dass es sehr konträre Standpunkte zum Thema „Ehe für alle“ gäbe - mehr dazu in Evangelische Kirche diskutiert ‚Ehe für alle‘. Koch selbst nahm an der Sondersynode krankheitsbedingt nicht teil.