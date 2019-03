SV Oberwart: Wohlfahrt Mannschaft vorgestellt

Am Freitag ist der ehemalige Nationalteam-Tormann und Austria-Sportdirektor Franz Wohlfahrt der Mannschaft der Sportvereinigung Oberwart als neuer Sportdirektor vorgestellt worden. Die Spieler sind durchaus positiv gestimmt.

Beim ersten Spiel des heurigen Jahres der SVO am Freitag in Oberwart gegen Kohfidisch sprachen alle über „den Neuen“ bei Oberwart, der nicht auf dem Platz stand: Franz Wohlfahrt, ehemals Sportdirektor bei der Wiener Austria, beobachtete das Spiel „seines“ Vereins aufmerksam. „Das heutige spiel hat mir gezeigt, dass es hier eine Basis gibt, wo man nicht ganz von vorne anfangen muss, sondern dass wirklich etwas vorhanden ist. Es macht mich noch mehr froh, dass ich den Schritt gemacht habe“, so Wohlfahrt.

ORF

Ein halbes Jahr nach dem Ende bei der Austria arbeitet Franz Wohlfahrt also plötzlich drei Klassen tiefer, im Südburgenland. Schuld daran ist Bauunternehmer und Oberwart-Präsident Gerhard Horn: „Franz Wohlfahrt ist ja für Oberwart ein Segen.“

ORF

„Person mit großem Namen“

Rund 500 Zuschauer kamen bei Regen zum Spiel gegen Kohfidisch. Auf die Schlagzeile „Wohlfahrt zu Oberwart“ reagierten sie auf Nachfrage unterschiedlich: „Man muss ja froh sein, wenn eine Person mit einem großen Namen kommt“, so Herbert Oberzahn aus Rechnitz. „Man weiß nicht, was daraus wird, aber es ist auf alle Fälle spannend“, so Karl Muth aus Oberwart.

ORF

Ungeteilte Begeisterung gab es für die Leistung der Mannschaft auf dem Rasen. Zur Pause stand es 2:0. Am Ende gewann Oberwart 5:1 gegen Kohfidisch. Und das Thema Wohlfahrt? „Für uns war der Druck jetzt ein bisschen größer als normal. Aber entscheidend ist, was wir auf der grünen Wiese fabrizieren“, so Jürgen Halper, Trainer der SV Oberwart. „Natürlich kann es nur positiv sein, ich glaube vielleicht gerade deswegen, weil man dann vielleicht noch ein bisschen mehr motiviert ist und ihm zeigen wollen, dass wir dank so einem Namen auch etwas vorhaben“, so Thomas Herrklotz, Stürmer bei der SV Oberwart.

ORF

„Ziel ist es immer, zu gewinnen“

Doch was haben Gerhard Horn und Franz Wohlfahrt mit der SV Oberwart wirklich vor? „Ziel ist es immer, zu gewinnen. Und die Vision ist, vielleicht nicht immer in der ‚Viertelliga‘ zu spielen, sondern mittelfristig nach oben zu gehen“, so Wohlfahrt. Der Weg zur Nummer eins im Südburgenland ist jedenfalls noch weit.

Link: