Winzerkeller Andau: Erfolgreich durch EU-Projekt

Die größte Winzergenossenschaft des Burgenlandes, der Winzerkeller Andau, ist ein regionaler Wirtschaftsfaktor. Der Winzerkeller ist stetig gewachsen, auch mit finanzieller Unterstützung durch die Europäische Union.

Die Genossenschaft Winzerkeller Andau hat 110 Mitglieder, die sechs Millionen Kilogramm Trauben pro Jahr produzieren. Die Winzer aus Andau und Umgebung füllen jährlich rund fünf Millionen Liter Wein ab. Hauptsorte ist der Zweigelt. Vermarktet wird der Wein unter dem Namen Zantho. Der Keller wurde in den vergangenen zwei Jahrzehnten stetig ausgebaut und modernisiert - finanziert auch mit Hilfe der EU.

EU-Gelder als Anstoß

Der Fördersatz lag anfangs bei 35 Prozent, inklusive Kofinanzierung durch Land und Bund, sagte Geschäftsführer Wolfgang Peck: „Diese EU-Förderungen, die es in der Startphase gegeben hat, haben uns dazu sicher angeregt und einen Kick-off gegeben, dass wir uns getraut haben, diese Dimension von über zwölf Millionen Euro in den letzten 15 bis 20 Jahren zu investieren und waren eine sehr starke Hilfe.“ Auch heuer wird der Winzerkeller Andau investieren: „Wir haben im Jahr 2019 vor ein neues Zuhause für Zantho zu schaffen. Wir sind in über 35 Ländern tätig und das gehört dementsprechend qualitativ gelagert und auch beschickt.“

Wichtige Unterstützung bei großen Investitionen

Die EU-Förderungen sind zwar deutlich niedriger als in den Jahren der Ziel-1- Förderung, aber immer noch sehr willkommen, so Peck: „Natürlich sind in diesen Jahren die Fördersätze etwas geringer, in einem Bereich von zehn bis zwölf Prozent, aber bei einer Investitionssumme von 2,4 Millionen Euro bekommen wir doch einen erheblichen Betrag zugeschossen.“ Wichtigste Exportmärkte sind Deutschland und die Benelux-Staaten. Seit kurzem wird Zantho-Wein aber auch auf den Malediven getrunken.

