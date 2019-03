Landeshauptmann-Empfang in Heimatgemeinde

Am Freitag hat es für den neuen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) in seinem Heimatort Kroisegg einen großen Empfang gegeben. Neben Festansprachen von alten Freunden und Weggefährten sowie Musik gab es ein großes Fest.

Fast ganz Kroisegg mit seinen 262 Einwohnern kam Freitagabend zum Empfang für Hans Peter Doskozil. Gefehlt haben ausgerechnet die Eltern des Landeshauptmannes, sie konnten wegen einer Erkrankung nicht dabei sein. Freunde, Nachbarn und Bekannte suchten das Gespräch mit Doskozil, den viele von ihnen schon seit seiner Kindheit kennen.

Doskozil: Im Herzen immer ein Kroisegger

Er sei immer sehr zielstrebig und sozial eingestellt gewesen, sagte etwa Ortsvorsteher Johannes Pfeffer. „Gegenwart wie Zukunft zu gestalten“ sei sein erklärtes Ziel gewesen, so der Bürgermeister von Grafenschachen, Marc Hoppel (SPÖ), in seiner Festansprache. Doskozil selbst genoss das Zusammentreffen mit den Freunden von der Feuerwehr und dem Sportverein: „Wenn man hier aufgewachsen ist und hier so viel erlebt hat, dann ist man immer Kroisegger.“ Er werde seinen Heimatort auch in Zukunft regelmäßig besuchen, versprach Doskozil.