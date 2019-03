Weltfrauentag: Unterschiedliche Zugänge

Unter dem Motto „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ haben am Weltfrauentag das Frauenhaus Burgenland und das Frauenreferat in die Eisenstädter Fußgängerzone geladen. Auch die ÖVP und die Grünen haben für den Weltfrauentag Aktionen geplant.

Gewalt gegen Frauen hat viele Facetten und reicht von brutaler Sprache über psychischen Druck bis hin zu Schlägen, Tritten oder sogar Mord. Man möchte daran erinnern, wie schwer es ist, alleine aus dieser Gewaltspirale zu entkommen, sagte die Frauenlandesrätin Astrid Eisenkopf.

ORF/Gina-Maria Knotzer

„Wir haben extra einen runden Tisch gegen Gewalt mit verschiedenen Beteiligten eingerichtet, um hier wirklich verschiedenste Maßnahmen setzen zu können. Aber auch das Thema Vereinbarkeit Beruf und Familie, das Thema Lohnungerechtigkeit - es spielt ja irgendwo dann alles mit rein. Frauen verdienen immer noch weniger als Männer. Hier ist es wichtig, mit den verschiedensten Maßnahmen entgegenzuwirken“, so Eisenkopf.

Visitenkarten gegen Gewalt

Auch die Grünen stellen am Weltfrauentag den Gewaltschutz für Frauen in den Mittelpunkt. Sie verteilen im ganzen Burgenland Visitenkarten, auf denen Frauen, die von Gewalt bedroht sind, Telefonnummern finden, unter denen sie schnelle Hilfe bekommen.

Die ÖGB-Frauen nutzen den Frauentag, um die Arbeitsmarktpolitik der Bundesregierung zu kritisieren. Anstatt Frauen auf dem Arbeitsmarkt zu unterstützen, benachteilige man sie noch mehr, zum Beispiel mit der Einführung des Zwölfstundentages bzw. der 60-Stunden-Woche, kritisierte ÖGB-Landesfrauenvorsitzende Hannelore Binder. Dadurch sei es für Frauen noch schwerer, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen, so Binder.

ÖVP: Frühstück, Modenschau, Impulsreferat

Die ÖVP-Frauen haben sich anlässlich des heutigen Frauentages in Neutal versammelt. Sie luden zum Frauenfrühstück und anschließender Ausstellung zum Thema „Alles für die Frau“. Am Nachmittag gab eine Modenschau sowie ein Impulsreferat zum Thema „Wirkung auf den ersten Blick“.

ORF

Der Eisenstädter Bürgermeister und ÖVP-Landesparteivorsitzender Thomas Steiner verweist darauf, dass sechs von elf Führungspositionen in der Stadtgemeinde Eisenstadt mit Frauen besetzt sind. Von insgesamt 262 Diensstellen sind 161 mit Frauen besetzt.

Links: