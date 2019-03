Polizei überrascht schlafende Kupferdiebe

Polizisten haben am Mittwoch in Rechnitz (Bezirk Oberwart) zwei mutmaßliche Kupferdiebe festgenommen. Die beiden schliefen auf einem Parkplatz der früheren Lungenheilanstalt in ihrem Auto, als die Polizisten auf sie aufmerksam wurden.

Das Duo öffnete laut Exekutive erst nach längerem intensiven Klopfen widerwillig den Wagen. Darin entdeckten die Polizisten Einbruchswerkzeug. Bei der Einvernahme hätten beide gestanden, seit November 2018 Kupferkabel gestohlen zu haben, so die Polizei. Als die zwei Polen im Alter von 36 und 38 Jahren aus dem Auto stiegen, erkannten die Polizisten einen der beiden von einer Festnahme im Vorjahr wieder.

DNA-Spuren bei Einbruch hinterlassen

Der 38-Jährige hatte am 17. Jänner bei einem Einbruch in die ehemalige Lungenheilstätte DNA-Spuren hinterlassen. Eine Tür war gewaltsam aufgebrochen worden. Im Keller sollen die Verdächtigen die massiven Eisenabdeckungen eines großen Notstromaggregats entfernt haben, um die darin befindlichen Kupferwicklungen entfernen zu können. An mehreren Stellen wurden laurt Polizei aus den Leitungen Kupferkabel entfernt.

Die Verdächtigen gestanden, die gestohlenen Kupferkabel auf dem Schwarzmarkt in Polen gewinnbringend verkauft zu haben. Dafür pendelten sie einmal pro Woche zwischen Polen und Österreich und transportierten dabei jeweils 300 Kilogramm Kupfer. Das Duo wurde in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht.