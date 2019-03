ÖVP muss Plakate entfernen

Die ÖVP muss ihre Ökostromkampagne aufgrund einer einstweiligen Verfügung des Handelsgerichts Wien beenden. Auf den Plakaten wurde unter anderem behauptet, dass die SPÖ Atomstrom befürworte. Einige der umstrittenen Plakate stehen auch im Burgenland.

SPÖ-Landesgeschäftsführer Christian Dax zeigte sich über die Entscheidung des Gerichts erfreut. „Wenn jemand bewusst unwahre Behauptungen aufstellt und die Menschen hinters Licht führt, muss das Konsequenzen haben“, so Dax in einer Aussendung.

SPÖ

In den Sujets hieß es mit Blick auf das Nein der SPÖ im Bundesrat zur Novelle des Ökostromgesetzes und damit zur Verlängerung der Subventionen für Biomassekraftwerke: „Österreich ist gegen Atomstrom - Nur die SPÖ nicht. SPÖ vernichtet Tausende Arbeitsplätze.“ Die SPÖ sprach von Rufschädigung und kündigte Klagen auf Unterlassung an. Der ÖVP-Klub wiederum kann die nun verhängte einstweilige Verfügung nicht nachvollziehen und wird dagegen Rechtsmittel ergreifen, wie in einer Mitteilung des ÖVP-Parlamentsklubs angekündigt wurde.