Messe im Dom gestört: „Ich bin Jesus“

Während des Gottesdienstes im Martinsdom in Eisenstadt ist es am Mittwoch zu einem Polizeieinsatz gekommen. Ein 38-jähriger Mann hat alkoholisiert die Messe gestört.

In den Abendstunden des Aschermittwoch fand im Martinsdom in Eisenstadt eine Messe statt. Im Verlauf der Feierlichkeiten betrat der 38-jährige Slowake den Hochaltar im Dom, zog seine Jacke sowie seinen Pullover aus, streckte die Arme in die Höhe und rief mit lauter Stimme „Ich bin Jesus“. Durch dieses Verhalten sei der Gottesdienst empfindlich gestört worden, so die Polizei.

Die verständigten Polizeibeamten wiesen den Mann aus der Kirche und brachten ihn zur nächsten Dienststelle. Dort wurde eine Alkoholisierung des Mannes festgestellt. Da sich der Mann sehr aggressiv verhielt, wurde er festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Eisenstadt gebracht. Ihn erwarten mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Störung einer Religionsübung.