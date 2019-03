Wohnungsbrand in Eisenstadt

In Eisenstadt ist am Donnerstag die Feuerwehr zu einem Brand in einer Wohnhausanlage ausgerückt. Das Feuer wurde schnell gelöscht, doch die starke Rauchentwicklung gefährdete die Bewohner. Sie wurden in Sicherheit gebracht.

Beim Eingangsbereich der Wohnhausanlage in der Johann-Sebastian-Bach-Gasse brach kurz vor 9.30 Uhr aus noch unbekannter Ursache ein Feuer aus. Neben der Brandmeldeanlage alarmierten auch Bewohner die Einsatzkräfte - sie bekämpften auch selbst das Feuer mit einem Feuerlöscher.

Als die Feuerwehren Eisenstadt und St. Georgen am Einsatzort eintrafen, war das Feuer bereits gelöscht, doch der Rauch zog sich bis in den obersten Stock des Wohngebäudes und bereitete starke Probleme, so Einsatzleiter Florian Bencic von der Feuerwehr Eisenstadt.

ORF/Pavitsich

ORF/Pavitsich

Starke Rauchentwicklung

„Die Rauchentwicklung ist der Grund, warum wir jetzt die Wohnungen kontrollieren müssen, um zu sehen, ob jemand verletzt ist. In weiterer Folge wird das Stiegenhaus noch gelüftet und die Wohnungen rauchfrei gemacht“, so Bencic.

Die Feuerwehren Eisenstadt und St. Georgen waren mit 28 Mitgliedern und sechs Fahrzeugen ausgerückt. Auch Rettung und Polizei waren im Einsatz. Die Brandursache wird nun von der Polizei ermittelt. Erst im vergangenen Dezember gab es im Müllraum desselben Wohnhauses einen Brand.