LRH: Keine groben Mängel in Spitälern

Der Landesrechnungshof hat einen Bericht über die medizinische Versorgung in fünf Spitälern im Burgenland im Zeitraum von 2013 bis 2017 vorgelegt. Grobe Mängel gebe es keine, aber Bereiche mit Verbesserungspotenzial, heißt es.

Auf insgesamt 142 Seiten analysierte der Burgenländische Landesrechnungshof (BLRH) die vier Spitäler der Burgenländischen Krankenanstaltengesellschaft (KRAGES) und das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt - ein kompaktes Zahlenwerk über die Versorgungsstruktur, aber kein Bericht über die KRAGES, ein solcher ist noch ausständig.

Stationäre Aufnahmen überall rückläufig

Auf die Frage, ob das Burgenland tatsächlich fünf Spitäler braucht, gehen die Prüfer nicht ein. Sie verweisen aber zum Beispiel darauf, dass die Zahl der stationären Aufnahmen zwischen 2013 und 2017 in allen Spitälern rückläufig war. Am stärksten war das in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) der Fall, und zwar mit einem Minus von 31,5 Prozent. Am schwächsten machte sich der Rückgang in Oberpullendorf mit 0,7 Prozent bemerkbar.

Interessant ist auch die Kennziffer der Belagsdauer. Sie veranschaulicht, wie viele Tage ein Patient oder eine Patientin in einer Krankenanstalt untergebracht war. In vier Spitälern ist dieser Wert gestiegen und lag 2017 zwischen 3,3 und 4,6 Tagen. Einzige Ausnahme war das Krankenhaus Oberpullendorf mit einer Belagsdauer, die auf 2,1 Tage gesunken ist. In Relation gesetzt mit den zur Verfügung stehenden Betten gelangt man zur Auslastung der untersuchten Krankenhäuser.

Die lag in den KRAGES-Spitälern zwischen 50 und 60 Prozent. Im Krankenhaus Eisenstadt war sie mit knapp 75 Prozent doch deutlich höher. Laut Landesrechnungshof folgt daraus, dass es bei den stationären Betten ein Überangebot gibt und somit Potenzial für eine Verlagerung von Leistungen in den tagesklinischen und ambulanten Bereich.

Nachbarregionen sollen miteinbezogen werden

Zwischen den Jahren 2013 und 2017 sind mehr als 1,3 Milliarden Euro an öffentlichen Geldern in den Spitalsbereich geflossen. Angesichts dieser hohen Summen, hat sich der Landesrechnungshof auch die Kontrolle durch das Land Burgenland angesehen. Die sei unzureichend gewesen, hieß es im Rechnungshof-Bericht. Inzwischen habe man aber bereits Verbesserungen eingeleitet.

Zusammenfassend empfehlen die Prüfer eine ergebnisoffene Analyse der Versorgungsstruktur, in die unter anderem auch die benachbarten Regionen einzubeziehen seien. Der im September eingeleitete Prozess „Masterplan Burgenland Spitäler“ sei eine Möglichkeit, diesen Anforderungen gerecht zu werden.

