PH-Burgenland: Einzigartiger Studiengang

Ab dem kommenden Herbst ist es an der Pädagogischen Hochschule Burgenland möglich, eine berufsbegleitende Ausbildung zum Volksschullehrer oder zur Volksschullehrerin zu machen. Das Interesse sei bereits jetzt sehr groß, heißt es.

Es handle sich dabei um ein österreichweit einzigartiges und neuartiges Bildungsangebot, teilte die Pädagogische Hochschule bei ihrem Informationstag vergangene Woche in Eisenstadt mit. Das Studium dauert insgesamt vier Jahre. Die verpflichtende Anwesenheit beschränkt sich dabei auf Freitage und Samstage. Die Hälfte des Studiums besteht aus Online- und Fernlernphasen.

Speziell für Quereinsteiger gemacht

Man habe ein exzellentes, vielfältiges Angebot und wünsche sich auch exzellente und vielfältige Lehrpersonen für die Kinder, sagte die Direktorin der Pädagogischen Hochschule, Sabine Weisz. Daher habe man speziell für Quereinsteiger oder für Menschen, die Betreuungs- und Pflegeaufgaben nachkommen müssen, zusätzlich zum klassischen Vollzeitstudium auch das berufsbegleitende Studium für das Volksschullehramt, so Weisz.

Dieses berufsbegleitende Studium wird für die Primarstufe, also von der ersten bis zur vierten Klasse Volksschule, und für das Lehramt Religion in der Sekundarstufe angeboten. Das bisherige Studium in Eisenstadt mit verpflichtender Anwesenheit bleibt aber auch weiterhin bestehen. Mit der Ankündigung des neuen Studiums wurden auch weitere Neuerungen in der Pädagogischen Hochschule präsentiert.

Weitere Neuerungen an der PH angekündigt

So gibt es künftig etwa ein Erweiterungsstudium für all jene, die noch nach der alten Studienordnung studiert haben. Außerdem kann man ab Herbst auch das Lehramt Geografie und Wirtschaftskunde für die Sekundarstufe studieren und das Masterstudium sowohl für die Primarstufe als auch für die Sekundarstufe anschließen. Diese beiden Masterstudien sind ebenfalls berufsbegleitend. Die Anmeldefrist läuft noch bis zum 15. Mai und dann wieder vom 1. Juli bis zum 14. August.