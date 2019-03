Burgenländer wünschen sich Pflege daheim

Das Land Burgenland hat zu Jahresbeginn eine Seniorenbefragung zum Thema Pflege durchführen lassen. Am Mittwoch wurden erste Ergebnisse präsentiert. Demnach will die Mehrheit der Befragten zu Hause bleiben, solange es geht.

Die Bevölkerung des Burgenlands wird immer älter, der Bereich Pflege wird für die Politik daher zur großen Herausforderung. Heute leben im Burgenland etwa 31.000 Menschen, die älter als 75 Jahre sind, im Jahr 2030 werden es laut Landesrat Christian Illedits (SPÖ) etwa 37.000 Menschen sein. „Das heißt, in naher Zukunft wird es im Burgenland keine Familie mehr geben, die nicht in irgendeiner Art und Weise mit der Pflege eines nahen oder ein wenig weiter entfernten Angehörigen konfrontiert sein wird“, sagte Illedits am Mittwoch bei seinem ersten Pressegespräch als Soziallandesrat.

23.000 Fragebögen verschickt

Die Umfrage zum Thema Pflege wurde vom Department Soziales der Fachhochschule Burgenland (FH). Insgesamt wurden rund 23.000 Fragebögen mit 20 niederschwelligen Fragen von 11. Jänner bis 20. Februar 2019 an die Generation 60 plus verschickt. Die Rücklaufquote lag laut Illedits bei 42 Prozent.

ORF

98,5 Prozent wollen zu Hause bleiben

Die zentralen Erkenntnisse: Die Hauskrankenpflege wird im Süden viel stärker in Anspruch genommen als im Rest des Landes, und 98,5 Prozent der Befragten wollen so lange wie möglich daheim in den eigenen vier Wänden bleiben. Dieser Wunsch werde noch stärker, je älter die Befragten sind, erklärte der Studiengangsleiter für Soziales an der FH Burgenland, Roland Fürst.

Die Ergebnisse der Umfrage sollen in den Zukunftsplan Pflege einfließen. Diesen wird Illedits gemeinsam mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am 25.März präsentieren.

Die Umfrage bestätige die Warnungen der ÖVP, im Pflegebereich auf eine große Herausforderungen zu zusteuern, so ÖVP-Obmann Thomas Steiner. Er fordert deshalb rasche Lösungen, um betroffenen Burgenländern die beste Pflege bieten zu können wie zum Beispiel die Schaffung eines Gütesiegels für die 24-Stunden-Betreuung oder eines Pflege-Lehrberufs.

Das Burgenländische Hilfswerk verlangte eine rasche Reaktion auf die Bedürfnisse der Generation 60-Plus. Obmann Oswald Klikovits wünschte sich in dem Zusammenhang eine Ausbildungsoffensive des Landes im Pflegebereich und Antworten auf Fragen im Zusammenhang mit der Finanzierung von Heim- und Hauskrankenpflege.