Hotel Larimar wird um drei Mio. Euro ausgebaut

Der Eigentümer des Hotel Larimar in Stegersbach (Bez. Güssing) investiert rund drei Millionen Euro in die Erweiterung des Wellnessbereichs. Während der Intensivphase der Bauarbeiten ist das Hotel im Frühling für einige Wochen geschlossen.

Eigentümer Johann Haberl investiert drei Millionen Euro in ein Bündel von Attraktionen, etwa einen Meerwasserpool, ein 20 Meter langes Schwimmbecken und eine neue Saunalandschaft, erklärt Haberl. Eine Vinothek soll ebenfalls gebaut werden, dort sollen neben Wein auch andere kulinarische Delikatessen aus der Region angeboten werden. Man wolle weiterhin „vorne mit dabei sein“, so Haberl, deshalb seien diese Investitionen notwendig.

ORF

Geschlossen von 23. April bis 28. Mai

Mit der aktuellen Buchungslage ist der Hotelier zufrieden. Ein Ende des Wellnessbooms sei nicht in Sicht, im Gegenteil, er werde noch vielfältiger - im Larimar werden „gut 30 Segmente in diesem Bereich abgedeckt“, so Haberl. Während der intensiven Bauphase wird das Hotel Larimar nach Ostern geschlossen, konkret von 23. April bis zum 28. Mai.