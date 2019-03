Polizei sucht Bankomatkartendieb

Die Polizei sucht einen Mann, der Ende Jänner eine Geldbörse aus einem Pkw in Neusiedl am See gestohlen hat. Der Pkw war auf dem Parkplatz eines Kaufhauses abgestellt. Mit der gestohlenen Bankomatkarte hob der Mann anschließend Geld ab.

Der bisher unbekannte Täter verhinderte laut Polizei die Verriegelung des Pkw auf dem Parkplatz des Supermarktes in Neusiedl am See mit Hilfe eines Störsenders und stahl danach die Geldbörse. Mit der gestohlenen Bankomatkarte behob er Geld bei einem Bankomaten in Fischamend (Niederösterreich). Dort wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt.

LPD Burgenland

Hinweise erbeten

Die Polizei veröffentlichte die Lichtbilder des Täters und bittet die Bevölkerung um Hinweise an die Kriminalgruppe der Polizeiinspektion Neusiedl am See oder an jede andere Polizeidienststelle. Dem Opfer entstand ein Gesamtschaden im vierstelligen Euro-Bereich.