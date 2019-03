Tone Fink: Werkschau in Halbturn

Er zählt zu den renommiertesten Künstlern Österreichs: der Vorarlberger und Wahl-Schattendorfer Tone Fink. Am 1. Jänner feierte der Künstler seinen 75. Geburtstag. Aus diesem Anlass würdigt ihn das Infeld Haus der Kultur in Halbturn mit einer Ausstellung.

Tone Fink ist Zeichner, Maler, Objektkünstler, Aktionist, Performer, Filmemacher und Kunstlehrer - er braucht die Abwechslung. Für ihn sind die Grenzen zwischen Kunstgattungen dazu da, um übersprungen zu werden. „Der aktive Akt des Fantasierens, des Loslassens, des Experimentierens - das macht mir unendlich viel Spaß“, sagt der Künstler.

zurück von weiter

Farbe hat den bildnerischen Querdenker Tone Fink nie wirklich interessiert. Es ist das Papier, mit dem ihn eine große Lebensfreundschaft verbindet. „Ich bin durch und durch Körperkünstler“, so Tone Fink.

ORF

Tone Fink wurde am 1. Jänner 1944 in Schwarzenberg in Vorarlberg geboren. Er lebt und arbeitet in Vorarlberg und Wien und betreibt im Burgenland den Kunstverein Schattendorf. Die Werkschau zum 75. Geburtstag von Tone Fink im Infeld Haus der Kultur in Halbturn zeigt Werke auf Papier und Leinwand, die seit dem Anfang der 1970er Jahre bis heute entstanden sind. Zu sehen ist die Ausstellung bis 2. Juni.

Links: