Dopingskandal: Fliegen weitere Sportler auf?

Der Dopingskandal bei der nordischen Ski-WM in Seefeld und die anschließende Verhaftung eines deutschen Sportmediziners ziehen immer weitere Kreise. Ex-Radprofi Michael Knopf aus Zillingtal geht davon aus, dass weitere Sportprofis auffliegen werden.

Knopf wurde Anfang 2011 von der Rechtskommission der Nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA) für vier Jahre gesperrt. Dem Ex-Profi aus Zillingtal (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) wurde damals die Weitergabe von Dopingmitteln vorgeworfen. Knopf klagte die NADA - mehr dazu in Radsportler klagt Anti-Doping-Agentur - und wurde schließlich freigesprochen.

Doping seit 2007 Straftatbestand Die Technik des Blutdopings ist seit den 1970er-Jahren bekannt und wird in erster Linie in Ausdauersportarten wie Biathlon, Langlauf, Schwimmen oder im Radsport angewandt. Seit 2007 ist Blutdoping in Österreich ein Straftatbestand, wird als schwerer Betrug qualifiziert und mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft.

„Weitere Stars werden dazukommen“

„Ich glaube, dieses Netzwerk wird sich wirklich über ganz Europa ziehen. Ich habe gestern sehr viel mit Leuten telefoniert, die noch mehr im Sport dabei sind, als ich das mittlerweile bin. Und ich gehe davon aus, dass noch einige Sportarten dazukommen werden und einige internationale bekannte Stars da dabei sein werden“, so Knopf im Interview mit dem ORF Burgenland.

Dass die verantwortlichen Verbandsfunktionäre in Österreich nie etwas mitbekommen haben sollen, kann sich Knopf nicht vorstellen. „Gerade im Langlaufsport hat es da schon Fälle gegeben. Dass man im ÖSV sagt, man weiß von nichts - das wäre schwachsinnig zu glauben“, so Knopf.

Mark S.: Kopf eines Betrugsnetzwerkes?

Der Sportarzt Mark S. steht laut Informationen der Behörden im Mittelpunkt der Blutdopingaffäre und soll der Kopf eines internationalen Betrugsnetzwerks sein. Mark S. kam 2006 als junger Arzt zum deutschen Profiradteam Gerolsteiner, bei dem auch Rene Haselbacher aus Unterwart unter Vertrag war.

Haselbacher lebt in Südafrika, wo er Radtrikots entwirft. Im Interview mit dem ORF Burgenland sagt er, dass er Mark S. kennengelernt habe: „Für mich war das ein junger Sportarzt. Und nur so habe ich ihn in meinen Gedanken.“ Er habe jedenfalls nie etwas angeboten bekommen, so Haselbacher.

Rene Haselbacher

Aufsehenerregende Wende

Zwei österreichische Radrennfahrer gestanden Blutdoping, nachdem der jüngste Skandal aufgeflogen war. Sie gaben an, dass sie von Mark S. versorgt und behandelt worden waren. Dienstagnachmittag dann ein Knalleffekt: ein weiterer Langläufer wurde festgenommen. Dabei handelt es sich um Johannes Dürr. Dürr brachte mit seinen Aussagen den aktuellen Fall ins Rollen - mehr dazu in tirol.ORF.at.