Elf Betrugsversuche mit „Neffentrick“

Betrüger, die mit dem „Neffentrick“ zu Geld kommen wollen, haben in den vergangenen Wochen im Burgenland immer wieder ihr Glück probiert. Seit Mitte Jänner sind im Bezirk Neusiedl am See elf derartige Betrugsversuche angezeigt worden.

Bei den Betrugsversuchen gingen die Täter immer nach dem gleichen Muster vor. Ein Unbekannter mit deutschem Akzent rief an und gab sich als Verwandter oder Freund von früher aus. Im nächsten Schritt bat der Anrufer dann um Bargeld, das er für den Ankauf eines Grundstücks benötige. Oft wurden die Angerufenen auch aufgefordert, das Geld so schnell wie möglich nach Bratislava oder Ungarn zu bringen. Mit diesem Trick versuchten die Täter, bis zu 80.000 Euro zu ergaunern.

Gespräche sofort abbrechen

Bisher suchten die Täter immer im Bezirk Neusiedl am See nach ihren Opfern. „Gott sei Dank ist es bis jetzt zu keinem Schaden gekommen“, so Heinz Heidenreich von der Landespolizeidirektion Burgenland. Insgesamt wurden seit 18. Jänner elf konkrete Fälle im Bezirk Neusiedl am See angezeigt, man gehe aber davon aus, dass die Dunkelziffer deutlich höher sei, so Heidenreich. Um sich vor den Betrügern zu schützen, empfiehlt Heidenreich, verdächtige Telefonate sofort abzubrechen und die Polizei zu verständigen.