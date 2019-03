Landeshauptmann Doskozil in Hofburg angelobt

Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist am Montagvormittag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg in Wien als neuer Landeshauptmann des Burgenlandes angelobt worden.

Pünktlich um 11.00 Uhr öffnete sich die berühmte rote Tapetentür, und Bundespräsident Van der Bellen und Landeshauptmann Doskozil traten vor die versammelte Presse. Noch vor der Angelobung begrüßte der Bundespräsident die Delegation aus dem Burgenland. Angeführt wurde sie von Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) und Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ).

Bei der Angelobung dabei waren auch alle SPÖ-Landesräte, Büromitarbeiter sowie die Eltern und Kinder von Landeshauptmann Doskozil. Der Bundespräsident skizzierte in einer kurzen Rede den Werdegang Doskozils, lobte dessen „umsichtiges Verhalten“ als Landespolizeidirektor während der Flüchtlingskrise 2015 und erwähnte auch den guten persönlichen Kontakt während Doskozils Zeit als Verteidigungsminister. Danach folgte die Angelobung.

Kritik an Regierung: „Erster gravierender Fehler“

Nach der formalen Angelobung mit Gelöbnisformel, Handschlag und Unterschrift durch den Bundespräsidenten stellte sich Landeshauptmann Doskozil den Fragen der Journalisten. Im Interview mit ORF-Burgenland-Redakteurin Patricia Spieß kritisierte Doskozil die Bundesregierung: „Sie hat mit der Karfreitagsregelung einen ersten gravierenden Fehler gemacht. Damit hat sie speziell die evangelischen Christen und auch die Katholiken vor den Kopf gestoßen. Jetzt möchte die Regierung wieder mit einer Asyl- und Sicherheitsdiskussion vom Thema ablenken“, so Doskozil.

Doskozil steht zur Koalition mit FPÖ

Der frisch gewählte Landeshauptmann betonte, wie viel ihm seine Aufgabe wert ist. „Es ist etwas Besonderes, als stolzer Burgenländer Verantwortung übernehmen zu dürfen - zum Wohle der Bevölkerung und des Bundeslandes und meiner Intention folgend, dass man dem Menschen als Politiker dienen muss. Da gibt es nichts Schöneres, als diese Verantwortung wahrnehmen zu dürfen.“

Mit dem Koalitionspartner in der Landesregierung, der FPÖ, soll die Zusammenarbeit weitergehen wie bisher: „Ich bin ein Fan davon, dass Vereinbarungen, die man getroffen hat, auch eingehalten werden müssen. Es wurde 2015 ein Regierungsübereinkommen auf Landesregierungsebene getroffen. Wir erfüllen diesen Pakt und wir stehen zu diesem Pakt. Daher wird es in dieser Art und Weise und in dieser gewohnter Manier weitergehen im Burgenland“, so Doskozil.

Unterstützung für Rendi-Wagner

Rückendeckung gibt es von Doskozil für SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner. Mit ihr hat es zuletzt in der Causa Sicherheitshaft inhaltliche Differenzen gegeben. „Es soll einen inhaltlichen Diskurs geben“, so Doskozil. Freilich könne man darüber reden, „was man öffentlich sagt und was nicht“, gestand Doskozil zu. Doch bis zu einem gewissen Grad trage eine öffentliche Diskussion auch dazu bei, dass die Bevölkerung eine Positionierung oder das Ringen um eine solche mitbekomme, findet er.

Er werde auch weiterhin seine Meinung äußern, wenn er es als richtig erachte, und sie auch nicht ändern, wenn er von etwas überzeugt sei. Dass man sich solche Dinge auf einer Parteitagsbühne ausrichtet, findet Doskozil nicht weiter schlimm: „Man darf bei solchen Diskussionen nicht persönlich beleidigt sein.“ Rendi-Wagner sieht er als Parteichefin sakrosankt: „Selbstverständlich steht sie unangefochten an der Spitze der Partei.“

