Mehr E-Mobilität für das Südburgenland

Der Verein LEADER Südburgenland Plus ist davon überzeugt, dass Österreich ohne E-Mobilität die gesteckten Klimaziele nicht erreichen wird. Daher wird nun im Südburgenland eine Info- und Aufklärungskampagne rund um E-Mobilität gestartet.

Das LEADER-Projekt nennt sich „Nachhaltige Mobilität für die Gemeinden der Zukunft“, kurz „NAMOB“. Es soll der Bevölkerung die Möglichkeit geboten werden, sich über Vor- und Nachteile von E-Fahrzeugen zu informieren. „Ziel ist es, über das Projekt Leute in die Fahrzeuge zu bekommen, Fakten zu transportieren und Leute zu den Ladeinfrastrukturen zu bekommen“, sagte der Projekt-Initiator Andreas Schneemann.

Eine wesentliche Rolle dabei werden der Energiepark Ollersdorf und das Innovationslabor Stegersbach spielen. Beide Projekte befinden sich in der Planungsphase. Derzeit sei die Bevölkerung mit dem gesamten Bereich E-Mobilität noch zu wenig vertraut, sagte Walter Temmel, Obmann von LEADER Südburgenland Plus. Um das zu ändern, wird es das Angebot geben, E-Autos, E-Roller und E-Bikes selbst auszuprobieren.

Das Südburgenland soll laut Gerhard Pongracz von LEADER Südburgenland Plus mit dem Projekt eine Vorzeigeregion in Sachen E-Mobilität werden. Auch die Schulen werden in das Projekt eingebunden. Das Projekt ist mit rund 200.000 Euro veranschlagt, die Förderquote liegt bei 80 Prozent.

