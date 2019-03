Team Dornau: Vorbereitung auf Special Olympics

In knapp zwei Wochen beginnen die Special Olympics-Sommerspiele in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Team Dornau, das bei den Spielen vor zwei Jahren gleich vier Medaillen gewinnen konnte, bereitet sich intensiv auf die Spiele vor.

Die letzten Vorbereitungen des Team Dornau für die Special Olympics Sommerspiele in Abu Dhabi und Dubai laufen auf Hochtouren. Insgesamt zehn Athleten umfasst die Mannschaft. Personen. Die Leichtathleten bereiten sich im steirischen Hartberg auf die Wettbewerbe vor.

ORF

Einer davon ist der Läufer Stefan Holzinger, er läuft die Distanzen 25, 50 und 100 Meter. Von seinem Trainer Christopher Koller bekommt der Leichtathlet besonders viel Lob: "Stefan gibt immer Gas, er gibt immer 110 Prozent. Er tut sich beim Gehen im Alltag relativ schwer und braucht ab und zu Unterstützung. Beim Laufen legt er das aber komplett ab. Ich bin selbst immer verblüfft, wie er das macht.

Tolle Erfahrung für Sportler und Trainer

Die Special Olympics in Abu Dhabi und Dubai beginnen am 14.März und dauern eine Woche.

Neben den Leichtathleten treten auch Fußballer und Bowler an. Die Trainer sind auch als sogenannter „Unified“-Partner dabei, Sie sind als Athleten ohne Beeinträchtigung etwa beim Fußball oder beim Bowlen dabei. „Wir haben über Jahre jetzt Trainingslager gehabt. Jetzt in der Phase kurz vor den Spielen haben wir sehr intensiv im Wohnheim trainiert“, so Trainer Sebastian Koller.

ORF

Der Fußballer Mario Dukic hat bereits Olympia-Erfahrung, er ist zum Beispiel in Los Angeles oder Shanghai angetreten. „Die Gruppe hält zusammen. Wir erleben alles zusammen. Das ist ein schönes Gefühl“, so Dukic. Bowling-Partner Ernst Lueger war bereits sechs Mal dabei. „Immer eine riesen Aufregung, immer eine riesen Erfahrung. Das ist immer eine coole Sache“, so Lueger.

Link: