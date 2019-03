Bienenvölker in Rechnitz gestohlen

Ein kurioser Diebstahl beschäftigt seit Donnerstag die Polizei im Südburgenland. In Rechnitz wurden einem Imker 27 Bienenvölker gestohlen. Nur einen Bienenstand, der alarmgesichert war, haben die Diebe nicht angerührt.

Der Tatort liegt etwa einen Kilometer außerhalb von Rechnitz. In einem Akazienwald hat Erwerbsimker Hans Peter Sorgmann aus der Steiermark schon seit Jahren etliche Bienenvölker aufgestellt. Jetzt wurde nahezu der gesamte Bienenstand geplündert, sagte Sorgmann: „Ich war vor zehn Tagen das letzte Mal vor Ort. Und heute, als ich hingefahren bin, habe ich gesehen, dass da etwas nicht stimmt. Es ist nur mehr ein Bienenstock auf einer Staffel dort gestanden. Der Rest war weg.“

Hans Peter Sorgmann

Nur gesicherter Bienenstock blieb

Alle ungesicherten Bienenstöcke wurden gestohlen: „Insgesamt sind dort das ganze Jahr 28 Bienenvölker. Von diesen 28 sind nun 27 verschwunden, bis auf einen Stock, der auf einer Bienenwaage steht, die eine Fernübertragung hat. Und wenn man diesen Bienenstock abheben würde, dann würde ich eine Nachricht auf mein Telefon bekommen, einen Alarm bekommen. Das heißt, da muss jemand vor Ort gewesen sein, der weiß, was er da tut.“

Hans Peter Sorgmann

20.000 Euro Schaden

Sorgmann bezifferte den Schaden auf mindestens 20.000 Euro. Der Imker erstattete bei der Polizei Anzeige. Bereits vor zwei Jahren kam es in Neumarkt an der Raab zu einem ähnlichen Diebstahl. Damals wurden einem Erwerbsimker 21 Bienenvölker gestohlen. Die Täter konnten bisher nicht ausgeforscht werden - mehr dazu in Summende Beute - 200.000 Bienen weg (15.12.2016).

Link: