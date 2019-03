„Frauen in Technik“ gegen Facharbeitermangel

Das AMS bietet Frauen mit dem Aktionstag „Frauen in Technik“ die Möglichkeit, einen Einblick in technische und handwerkliche Berufe zu gewinnen. Mit mehr Frauen in der Technik möchte man auch dem Facharbeitermangel entgegenwirken.

Im Burgenland herrscht nach wie vor Facharbeitermangel. Eine Strategie, um diesen zu beheben, wäre es, Frauen aktiver in technische Berufe einzubringen. Bereits seit 13 Jahren findet der AMS-Techniktag für Frauen statt. Er ist Teil des „Frauen in Technik“ oder kurz „FiT“-Programms des AMS.

ORF/Laura Jagoschütz

Unabhängig und bessere Aufstiegschancen

Das Programm wendet sich an erwachsene Frauen ab dem 20. Lebensjahr. Dabei gibt es die Möglichkeit, Ausbildungsabschlüsse nachzuholen und sich beruflich neu zu orientieren. AMS-Gleichstellungsbeauftragte Renate Vouillarmet-Winkler sieht viele Vorteile im AMS-„FiT“-Programm: „Der große Vorteil für Frauen, eine Ausbildung in einem nicht traditionellen weiblichen Beruf zu machen, ist sicher der, dass sie anschließend die Möglichkeit haben, in einen besser bezahlten Job Fuß zu fassen, dadurch auch ökonomisch unabhängig zu werden und auch bessere Aufstiegschancen zu haben.“

ORF/Laura Jagoschütz

Kompetenzen schlummern: Suchstrategien ausweiten

Laut Wirtschaftskammer beklagen mehr als 70 Prozent der burgenländischen Betriebe einen Fachkräftemangel. Somit gibt es im Moment auch viele offene Stellen in technischen Betrieben. AMS-Landesgeschäftsführerin Helene Sengstbratl appelliert an Unternehmen, vermehrt Frauen in technischen Berufen einzustellen: „Wir wollen Betriebe auch darauf aufmerksam machen, dass in Frauen Kompetenzen schlummern und dass sie ihre Suchstrategien ausweiten sollen. Das ist eine Möglichkeit, wie wir dem Fachkräftemangel entgegenwirken können.“

Der AMS-Techniktag findet heuer am 7. März in vier burgenländischen Ausbildungszentren statt. Interessierte können sich noch bis 28. Februar beim AMS anmelden.