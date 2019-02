Doskozil: Vom Polizisten zum Landeshauptmann

Hans Peter Doskozil begann in Wien als Polizist zu arbeiten, absolvierte zwischendurch ein Jus-Studium, wurde Büroleiter von Hans Niessl und schließlich Verteidigungsminister. Am Donnerstag übernimmt er den Landeshauptmann-Sessel von Hans Niessl.

Der 48-jährige Dosozil aus Kroisegg (Bez. Oberwart) gilt als umgänglicher, gleichzeitig aber auch als machtbewusster Politiker. „Wenn man Verantwortung hat, dann wird es in der Politik Sinn machen, dass es Alphatiere gibt“, sagte er in einem Interview.

Flüchtlingstragödie 2015

Doskozil wurde österreichweit bekannt, als er im Herbst 2015 als Polizeichef nervenstark den Flüchtlingsstrom ins Burgenland managte - mehr dazu in Flüchtlinge: Lage spitzt sich zu. Anfang 2016 wurde er Verteidigungsminister - mehr dazu in Doskozil als Verteidigungsminister angelobt.

Rückkehr ins Burgenland

Nach der SPÖ-Niederlage bei der Nationalratswahl im Herbst 2017, kehrte er ins Burgenland zurück. Er wurde Finanz- und Kulturlandesrat und galt schon damals als künftiger Nachfolger von Landeshauptmann Hans Niessl, von dem er im vergangenen September den SPÖ Landesparteivorsitz übernahm - mehr dazu in Landeshauptmannwechsel am 28. Februar 2019. „Es geht um das gemeinsame Ganze und das müssen wir im Fokus behalten“, sagte er beim Parteitag in Oberwart, wo das Datum des Wechsels offiziell bekannt gegeben wurde.

Doskozil als „Troubleshooter“

Knapp darauf ging Christian Kern als SPÖ-Bundesparteichef, Doskozil geriet in die Nachfolgediskussion, er lehnte allerdings ab - mehr dazu in SPÖ-Vorsitz: Doskozil winkt ab. Immer wieder vertrat er auch Standpunkte, die nicht konform mit der Linie der Bundespartei waren, zuletzt beim Thema Sicherungshaft, die er im Gefahrenfall auch auf Österreicher ausweiten will - mehr dazu in Doskozil: Sicherungshaft nicht nur für Ausländer.

Im Burgenland gilt er als mittlerweile als politischer Troubleshooter, beendet beispielsweise durch Vergleich einen jahrelangen Streit des Landes mit Esterhazy rund um Kulturförderung und Instandhaltung des Schlosses - mehr dazu in Esterhazy und Land schließen Friedenspakt.

Dem Land verordnete er einen Biokurs, nach Budgetstreit mit der Landwirtschaftskammer - mehr dazu in Mehr Geld für Biobauern - weniger für LWK. 1.700 Euro Mindestlohn will er für Landesbedienstete umsetzen. Doskozil ist leidenschaftlicher Rapid-Fan - und das unterschiedet ihn stark von Hans Niessl, der Austrianer ist.