Amtsübergabe: ORF Burgenland berichtet live

Am Donnerstag soll Hans Peter Doskozil das Amt des Landeshauptmanns von Hans Niessl übernehmen. Um 9.00 Uhr wird Niessl verabschiedet, ab zwölf Uhr findet die Wahl statt. ORF Burgenland überträgt beides auf burgenland.orf.at live.

Mit dem Abgang von Hans Niessl als Landeshauptmann geht eine politische Ära zu Ende. 6.635 Tage saß er auf dem Sessel des Landeshauptmannes - mehr dazu in Niessl: Abgang mit „Demut, nicht mit Wehmut“. Nach 18 Jahren übergibt Niessl das Amt an seinen Nachfolger Hans Peter Doskozil - mehr dazu in Landeshauptmannwahl: Mehrheit für Doskozil.

Bgld. Landesmedienservice

burgenland.orf.at berichtet live

Ab 9.00 Uhr findet eine Festveranstaltung anlässlich des Ausscheidens von Landeshauptmann Hans Niessl statt. Um 12.00 Uhr beginnt die Landtagssitzung, bei der Doskozil dann zum Landeshauptmann gewählt werden soll. Rund um diese Fixpunkte werden musikalische Darbietungen sowie Ehrengäste erwartet. Der ORF Burgenland berichtet im Fernsehen, Radio und während des gesamten Programms live auf burgenland.orf.at.

ORF/Gina Maria Knotzer

Chefredakteur Walter Schneeberger kommentiert

Der ORF Burgenland überträgt die Festveranstaltung aus dem Landtagssitzungssaal ab 9.00 Uhr per Live-Stream auf burgenland.ORF.at. Ab 12.00 Uhr überträgt ORF Burgenland die Sondersitzung des Burgenländischen Landtages live auf burgenland.orf.at, ORF 2 Burgenland und ORF III. ORF-Burgenland-Chefredakteur Walter Schneeberger wird die Landtagssitzung mit der Wahl des neuen Landeshauptmannes und drei neuer Regierungsmitglieder kommentieren.

ORF/Günther Pichlkostner

Ebenfalls Inhalt der Sondersendung: die Wahl der ersten Landtagspräsidentin des Burgenlandes. Verena Dunst wechselt vom Sessel der Agrarlandesrätin in das Präsidium. Weiters plant der ORF Porträts aller neuen Regierungsmitglieder und eine Zusammenfassung der Festsitzung.

Doku über Niessl auf ORF III

Im Anschluss an die Live-Übertragung wiederholt ORF III um 13.35 Uhr die „Im Brennpunkt“-Dokumentation „Hans Niessl – Pragmatiker und Tabubrecher“ von Walter Schneeberger - mehr dazu in Landeshauptmann-Wechsel: Doku über Niessl.

ORF

Auch Radio Burgenland berichtet über die Amtsübergabe in zahlreichen Live-Einstiegen, sowie in „Radio Burgenland aktuell“.

Links: