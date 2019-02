Norbert Darabos: Abschied von der Politik

Am Donnerstag verabschiedet sich Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) von der Politik, und auch Landesrat Norbert Darabos (SPÖ) geht. Der 54-jährige Burgenlandkroate erlebte als Politiker viele Höhen und Tiefen.

Darabos war SPÖ Landes- und Bundesgeschäftsführer, erfolgreicher Wahlkampfmanager, glückloser Verteidigungsminister und zuletzt Soziallandesrat. Nach seinem Abgang wird Heinrich Dorner seinen Platz einnehmen - mehr dazu in SPÖ: Dorner als neuer Landesrat präsentiert und SPÖ-Regierungsteam komplett.

„Ich bin nicht traurig“

Nach 32 Jahren in der Politik sei er nicht traurig, dass es für ihn keinen Platz mehr gibt, sagt Darabos im Interview mit Politik-Redakteurin Patricia Spieß. „Der neue Chef sucht sich sein Team aus, das war lange Zeit mit ihm abgesprochen.“ Darabos verweist auf die „vielen Erfolge“, die er in seiner politischen Laufbahn feiern konnte, unter anderem die „Inthronisation des jetzigen Landeshauptmanns, der ebenfalls ausscheiden wird“. Darabos managte im Jahr 2000 den Wahlkampf Niessls.

Norbert Darabos im Interview Nach 32 Jahren verlässt Darabos die Politik. Im Interview mit ORF-Burgenland-Politik-Redakteurin Patricia Spieß zieht er Bilanz.

Darabos: „Ich habe das unterschätzt“

„Ich bin Historiker und habe mir die Ministerriege in anderen Ländern angeschaut und habe gesehen, dass beispielsweise in Schweden ebenfalls ein Zivildiener Verteidigungsminister ist. Ich habe das damals als große Chance gesehen, etwas verändern zu können. Das habe ich etwas unterschätzt, muss ich ganz offen sagen“, sagt Darabos auf die Frage, warum er nicht ablehnte, als der damalige Bundeskanzler Alfred Gusenbauer ihn zum Verteidigungsminister machte.

Er sei damals davon ausgegangen, dass er Innenminister wird, Gusenbauer habe ihn am Abend zuvor angerufen. „Als ich hörte ‚Verteidigungsministerium‘ habe ich mir kurze Bedenkzeit erbeten und ich habe mir gedacht ‚Wenn einer von außen kommt, kann er was verändern‘. Das war nicht so einfach, wie man nachher gesehen hat“, erzählt Darabos.

Links: