EU-Wahl: Graf auf FPÖ-Listenplatz Nummer 7

Der FPÖ-Bundesparteivorstand hat am Montagnachmittag den Wahlvorschlag für die EU-Wahl am 26. Mai beschlossen. Dabei wurde Josef Graf, Gemeinderat in Burgauberg-Neudauberg, auf Platz sieben gereiht.

Josef Graf aus Burgauberg-Neudauberg (Bezirk Güssing) wurde von Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz als Kandidat vorgeschlagen und am Montag auf den siebenten Listenplatz gereiht. Das gab die FPÖ Burgenland am Dienstagnachmittag bekannt.

FPÖ Burgenland

Es sei keine Selbstverständlichkeit gewesen, dass für Josef Graf dieser siebente Listenplatz vorgesehen wurde, sagte Tschürtz. Die burgenländische Gruppe sei, bei aller Regierungsbeteiligung, beileibe nicht wahlentscheidend. Man betrachte das als höchste Anerkennung der Arbeit im Burgenland, so Tschürtz.